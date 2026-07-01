Wielkie zmiany w wojsku od 1 lipca. Decyzja MON dotknie tysięcy Polaków

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie z 12 czerwca 2026 roku, które określa wysokość uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Nowe przepisy obejmują żołnierzy aktywnej rezerwy, żołnierzy pasywnej rezerwy powoływanych do służby oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2026 roku.

Nowe stawki dla rezerwistów i żołnierzy WOT od 1 lipca. Tyle płaci wojsko

Najniższa stawka dzienna została ustalona dla szeregowego i wyniesie 182 zł za dzień służby. Starszy szeregowy otrzyma 188 zł, natomiast starszy szeregowy specjalista 196 zł dziennie. W korpusie podoficerów stawki będą zaczynały się od 208 zł dla kaprala. Starszy kapral otrzyma 210 zł, plutonowy 214 zł, sierżant 216 zł, a starszy sierżant 219 zł za każdy dzień pełnienia służby.

Oznacza to, że wśród szeregowych wysokość dziennego uposażenia będzie mieściła się w przedziale od 182 do 196 zł, natomiast podoficerowie otrzymają od 208 do 219 zł dziennie. Nowe regulacje obejmują również korpus chorążych. Młodszy chorąży będzie otrzymywał 222 zł za dzień służby, chorąży 233 zł, starszy chorąży 236 zł, a starszy chorąży sztabowy 239 zł. W praktyce oznacza to, że dzienne uposażenie w tej grupie będzie wynosiło od 222 do 239 zł.

W przypadku oficerów stawka dla podporucznika została określona na poziomie 250 zł dziennie. Porucznik otrzyma 253 zł, kapitan 259 zł, major 270 zł, podpułkownik 296 zł, a pułkownik 341 zł za dzień służby.

Nawet 626 zł za dzień służby. Armia podnosi wynagrodzenie dla generałów

Najwyższe należności przewidziano dla generałów. Generał brygady będzie otrzymywał 413 zł dziennie, generał dywizji 455 zł, generał broni 526 zł, natomiast generał (admirał) 626 zł za każdy dzień pełnienia służby. Tym samym stawki dla oficerów będą wynosiły od 250 zł do 626 zł dziennie – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że celem nowych regulacji jest dostosowanie wysokości świadczeń do obecnych warunków ekonomicznych. Zmiany mają również zwiększyć atrakcyjność różnych form służby wojskowej oraz zachęcać do aktywnego uczestnictwa w systemie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.