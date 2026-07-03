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"Lex szarlatan" uchwalone. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:51
Lex szarlatan. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta
Lex szarlatan. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta/PAP
Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określaną jako „lex szarlatan”. Nowe przepisy mają ograniczyć działalność osób oferujących metody leczenia uznane za niebezpiecznie oraz umożliwić skuteczniejsze usuwanie z rynku i internetu usług sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną.

Kto głosował za "Lex Szarlatan"?

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta głosowało 232 posłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się 162 parlamentarzystów.

Ustawę poparli posłowie większości rządowej z Koalicji Obywatelskiej (153 głosy), Lewicy (21), PSL (27 za, 5 przeciw), Centrum (13) i Polski2050 (9 za, 1 przeciw). Za było też koło poselskie Razem (4 posłów).

Przeciwko zagłosowali posłowie Konfederacji (14) i Konfederacji Korony Polskiej (3).

Parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości w większości wstrzymali się od głosu (160), a 7 było przeciw.

Co zakłada nowelizacja ustawy?

Przygotowana przez resort zdrowia we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta (RPP) ustawa zakłada, że rzecznik mógłby wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Zyska także prawo do wydawania decyzji tymczasowych, zobowiązujących podmioty do natychmiastowego zaprzestania określonych działań lub zaniechań jeszcze przed zakończeniem postępowania. Rzecznik będzie mógł też żądać wszczęcia i brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących praw pacjenta na takich samych prawach, jakie przysługują prokuratorowi.

Ustawa reguluje także kwestie ziołolecznictwa - chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii, która często stanowi wsparcie tradycyjnego leczenia, od niebezpiecznego znachorstwa.

Resort zdrowia w porozumieniu z RPP przewidział także wysokie kary finansowe. Za naruszanie zbiorowych praw pacjentów wprowadzono kary finansowe do 1 mln zł. Z kolei za brak współpracy z Rzecznikiem grozić będzie do 100 tys. zł. Sankcje mają być nakładane również wtedy, gdy podmiot zamknie działalność tuż przed wydaniem decyzji.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: sejmprawa pacjentalex szarlatan
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