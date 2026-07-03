Co to jest usługa Odyseusz?
Odyseusz to system Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierający bezpieczeństwo Polaków podróżujących za granicę. Dzięki integracji z mObywatelem zgłoszenie wyjazdu jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.
„Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, gdzie cyfryzacja ma realne przełożenie na życie ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Dlaczego warto zgłosić wyjazd za granicę w mObywatelu?
Zgłoszenie jest dobrowolne i bezpłatne, ale może okazać się pomocne w sytuacjach kryzysowych: klęskach żywiołowych, zamieszkach, epidemiach czy atakach terrorystycznych. Dzięki niemu MSZ może szybko skontaktować się z Polakami przebywającymi w danym kraju.
„Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie" – dodał Artur Harazim, Podsekretarz Stanu w MSZ.
Jak zgłosić wyjazd? Instrukcja krok po kroku
- W mObywatelu wybierz kategorię Podróż, a potem Twoje podróże;
- Naciśnij Zgłoś nową podróż;
- Uzupełnij dane: kraj, daty wyjazdu i powrotu;
- Dodaj dzieci jako współuczestników (opcjonalnie);
- Wybierz sposób powiadomień: e-mail, SMS lub oba;
- Podaj dane kontaktowe i wyślij formularz.
Ważne
Rodzic może zgłosić podróż dziecka, nawet jeśli sam nie wyjeżdża – przydatne przy obozach czy wyjazdach szkolnych za granicę.
Informacje o sytuacji w innych krajach i powiadomienia
W sekcji Informacje o krajach znajdziesz:
- Poziom zagrożeń (ogólny i regionalny);
- Opis głównych niebezpieczeństw;
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, przepisów;
- Kontakty alarmowe: policja, pogotowie, placówki konsularne.
Dane aktualizuje na bieżąco MSZ. Dostęp mają wszyscy użytkownicy aplikacji. Możesz też obserwować wybrane kraje i otrzymywać powiadomienia push o zagrożeniach. Samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje powiadomień push – warto dodać kraj do obserwowanych.
Ważne
Ministerstwo Cyfryzacji podaje: ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres rozwoju aplikacji – liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 mln do 12 milionów. Pod koniec czerwca dodano cyfrowe dyplomy i legitymację doktoranta.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi o program Odyseusz w aplikacji mObywatel i zgłaszanie podróży zagranicznych (FAQ)
Czy zgłoszenie jest obowiązkowe?
Nie. Jest dobrowolne i bezpłatne.
Kto może zgłosić podróż?
Wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela. Rodzice mogą zgłaszać wyjazdy dzieci.
Czy otrzymam powiadomienia o sytuacji w danym państwie?
E-mail/SMS – tak, jeśli podasz dane. Powiadomienia push – tylko po zaobserwowaniu kraju.
Czy mogę edytować zgłoszenie?
Tak, w dowolnej chwili.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
W redakcji Infor.pl dzieli się wiedzą opartą na przygotowaniu zawodowym radcy prawnego oraz doświadczeniu z kancelarii prowadzonej od 2017 roku. Jego droga zawodowa związana z prawem zaczęła się jednak już w 2012 roku – po ukończeniu studiów na kierunku prawo na Krakowskiej Akademii rozpoczął pracę w kancelarii (choć jako stażysta zdobywał doświadczenie prawnicze już od 2010 roku), by następnie w latach 2014–2016 odbyć aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdać państwowy egzamin zawodowy na radcę prawnego w 2017 roku. Szczególny nacisk kładzie na zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, nowych technologii oraz obrotu nieruchomościami, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z Krakowem związany jako mieszkaniec od 2007 roku, co przekłada się także na dobrą znajomość lokalnego kontekstu. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją – zarówno światem samochodowym, jak i motocyklowym (od kilku lat motocyklista) oraz kinematografią. Miłośnik Włoch.