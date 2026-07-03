Co to jest usługa Odyseusz?

Odyseusz to system Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierający bezpieczeństwo Polaków podróżujących za granicę. Dzięki integracji z mObywatelem zgłoszenie wyjazdu jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

„Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, gdzie cyfryzacja ma realne przełożenie na życie ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dlaczego warto zgłosić wyjazd za granicę w mObywatelu?

Zgłoszenie jest dobrowolne i bezpłatne, ale może okazać się pomocne w sytuacjach kryzysowych: klęskach żywiołowych, zamieszkach, epidemiach czy atakach terrorystycznych. Dzięki niemu MSZ może szybko skontaktować się z Polakami przebywającymi w danym kraju.

„Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie" – dodał Artur Harazim, Podsekretarz Stanu w MSZ.

Jak zgłosić wyjazd? Instrukcja krok po kroku

W mObywatelu wybierz kategorię Podróż, a potem Twoje podróże; Naciśnij Zgłoś nową podróż; Uzupełnij dane: kraj, daty wyjazdu i powrotu; Dodaj dzieci jako współuczestników (opcjonalnie); Wybierz sposób powiadomień: e-mail, SMS lub oba; Podaj dane kontaktowe i wyślij formularz.

Ważne Rodzic może zgłosić podróż dziecka, nawet jeśli sam nie wyjeżdża – przydatne przy obozach czy wyjazdach szkolnych za granicę.

Informacje o sytuacji w innych krajach i powiadomienia

W sekcji Informacje o krajach znajdziesz:

Poziom zagrożeń (ogólny i regionalny);

(ogólny i regionalny); Opis głównych niebezpieczeństw ;

; Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, przepisów;

dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, przepisów; Kontakty alarmowe: policja, pogotowie, placówki konsularne.

Dane aktualizuje na bieżąco MSZ. Dostęp mają wszyscy użytkownicy aplikacji. Możesz też obserwować wybrane kraje i otrzymywać powiadomienia push o zagrożeniach. Samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje powiadomień push – warto dodać kraj do obserwowanych.

Ważne Ministerstwo Cyfryzacji podaje: ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres rozwoju aplikacji – liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 mln do 12 milionów. Pod koniec czerwca dodano cyfrowe dyplomy i legitymację doktoranta.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o program Odyseusz w aplikacji mObywatel i zgłaszanie podróży zagranicznych (FAQ)

Czy zgłoszenie jest obowiązkowe?

Nie. Jest dobrowolne i bezpłatne.

Kto może zgłosić podróż?

Wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela. Rodzice mogą zgłaszać wyjazdy dzieci.

Czy otrzymam powiadomienia o sytuacji w danym państwie?

E-mail/SMS – tak, jeśli podasz dane. Powiadomienia push – tylko po zaobserwowaniu kraju.

Czy mogę edytować zgłoszenie?

Tak, w dowolnej chwili.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji