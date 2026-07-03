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Usługa Odyseusz w mObywatelu. Zgłoś podróż za granicę bezpośrednio w aplikacji

T. Piwowarski
Tomasz PiwowarskiOd 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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dzisiaj, 11:28
Paszport polski na tle mapy, z paszportu wysunięte banknoty, a po prawej model samolotu
Wyjeżdżasz za granicę? Zgłoś to szybko w programie Odyseusz - teraz w mObywatelu/Shutterstock
Od 2 lipca 2026 r. użytkownicy aplikacji mObywatel mogą zgłaszać wyjazdy za granicę bezpośrednio w telefonie. Usługa Odyseusz, udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji, umożliwia rejestrację podróży w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach. Zgłoszenie jest bezpłatne, dobrowolne i może mieć kluczowe znaczenie w sytuacji kryzysowej.

Co to jest usługa Odyseusz?

Odyseusz to system Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierający bezpieczeństwo Polaków podróżujących za granicę. Dzięki integracji z mObywatelem zgłoszenie wyjazdu jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

„Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, gdzie cyfryzacja ma realne przełożenie na życie ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dlaczego warto zgłosić wyjazd za granicę w mObywatelu?

Zgłoszenie jest dobrowolne i bezpłatne, ale może okazać się pomocne w sytuacjach kryzysowych: klęskach żywiołowych, zamieszkach, epidemiach czy atakach terrorystycznych. Dzięki niemu MSZ może szybko skontaktować się z Polakami przebywającymi w danym kraju.

„Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie" – dodał Artur Harazim, Podsekretarz Stanu w MSZ.

Jak zgłosić wyjazd? Instrukcja krok po kroku

  1. W mObywatelu wybierz kategorię Podróż, a potem Twoje podróże;
  2. Naciśnij Zgłoś nową podróż;
  3. Uzupełnij dane: kraj, daty wyjazdu i powrotu;
  4. Dodaj dzieci jako współuczestników (opcjonalnie);
  5. Wybierz sposób powiadomień: e-mail, SMS lub oba;
  6. Podaj dane kontaktowe i wyślij formularz.

Ważne

Rodzic może zgłosić podróż dziecka, nawet jeśli sam nie wyjeżdża – przydatne przy obozach czy wyjazdach szkolnych za granicę.

Informacje o sytuacji w innych krajach i powiadomienia

W sekcji Informacje o krajach znajdziesz:

  • Poziom zagrożeń (ogólny i regionalny);
  • Opis głównych niebezpieczeństw;
  • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, przepisów;
  • Kontakty alarmowe: policja, pogotowie, placówki konsularne.

Dane aktualizuje na bieżąco MSZ. Dostęp mają wszyscy użytkownicy aplikacji. Możesz też obserwować wybrane kraje i otrzymywać powiadomienia push o zagrożeniach. Samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje powiadomień push – warto dodać kraj do obserwowanych.

Ważne

Ministerstwo Cyfryzacji podaje: ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres rozwoju aplikacji – liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 mln do 12 milionów. Pod koniec czerwca dodano cyfrowe dyplomy i legitymację doktoranta.

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Najważniejsze pytania i odpowiedzi o program Odyseusz w aplikacji mObywatel i zgłaszanie podróży zagranicznych (FAQ)

Czy zgłoszenie jest obowiązkowe?

Nie. Jest dobrowolne i bezpłatne.

Kto może zgłosić podróż?

Wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela. Rodzice mogą zgłaszać wyjazdy dzieci.

Czy otrzymam powiadomienia o sytuacji w danym państwie?

E-mail/SMS – tak, jeśli podasz dane. Powiadomienia push – tylko po zaobserwowaniu kraju.

Czy mogę edytować zgłoszenie?

Tak, w dowolnej chwili.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

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Źródło: forsal.pl
T. Piwowarski
Tomasz Piwowarski

W redakcji Infor.pl dzieli się wiedzą opartą na przygotowaniu zawodowym radcy prawnego oraz doświadczeniu z kancelarii prowadzonej od 2017 roku. Jego droga zawodowa związana z prawem zaczęła się jednak już w 2012 roku – po ukończeniu studiów na kierunku prawo na Krakowskiej Akademii rozpoczął pracę w kancelarii (choć jako stażysta zdobywał doświadczenie prawnicze już od 2010 roku), by następnie w latach 2014–2016 odbyć aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdać państwowy egzamin zawodowy na radcę prawnego w 2017 roku. Szczególny nacisk kładzie na zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, nowych technologii oraz obrotu nieruchomościami, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z Krakowem związany jako mieszkaniec od 2007 roku, co przekłada się także na dobrą znajomość lokalnego kontekstu. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją – zarówno światem samochodowym, jak i motocyklowym (od kilku lat motocyklista) oraz kinematografią. Miłośnik Włoch.

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Tematy: mObywatelwakacjeOdyseuszpowiadomienia o zagrożeniach
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