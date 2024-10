Droga ekspresowa S7 Kiełpin - Warszawa

Opracowanie dokumentacji, którą wykona konsorcjum Transprojekt Gdański (lider) oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, wyceniono na 54,2 mln zł. Projektanci mają 41 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskiwaniu uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w II kwartale 2026 r. Kolejny krok to ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Droga ekspresowa S7 Kiełpin - Warszawa będzie miała przekrój dwujezdniowy. Zaprojektowane zostaną dwa tunele: na Bielanach (ok. 1000 m) i Bemowie (ok. 1100 m) oraz wariantowo pięć węzłów: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka, Warszawa Północ (NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej S8). Do tego wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ostateczne rozwiązania wynikną z uzgodnień i analiz, przeprowadzonych na etapie projektowania.

Prowadzone wcześniej prace przygotowawcze obejmowały opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wynika to ze złożoności rozwiązań technicznych, przebiegu trasy w terenie zurbanizowanym, prognozowanego natężenia ruchu, rozmów z samorządami i wynikających z nich planowanych inwestycji w otoczeniu projektowanej S7.

Przebieg trasy S7

S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości ponad 13 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli - pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wzniesie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ (NS).

Oprócz tuneli powstaną wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wykonawca projektu dokona dodatkowych analiz dla połączenia trasy z lokalnym układem komunikacyjnym.

Droga S7 na północ od Warszawy

Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów. Z kolejnych 35 km będzie można korzystać w 2026 r. Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu, jak i inne informacje dostępne są na stronie internetowej kontraktu S7 Płońsk - Czosnów.

We wrześniu 2024 r. GDDKiA złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o decyzję ZRID dla 9-kilometrowego odcinka Czosnów - Kiełpin. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest w połowie 2027 r.