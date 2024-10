Drogi w budowie w Polsce

Reklama

"Obecnie w realizacji mamy 101 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznej długości 1 443,4 km i wartości blisko 60 mld zł. Na tym etapie znajdują się również 22 inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 176,2 km i wartości ok. 3,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

33 nowe umowy od początku roku

Reklama

Od początku roku GDDKiA podpisała 33 umowy na zadania o łącznej długości blisko 430 km i wartości nieco ponad 16 mld zł. Większość z umów zawartych od początku roku (dokładnie 25) dotyczy dróg ekspresowych o łącznej długości blisko 380 km i wartości ponad 15 mld zł. Pozostałe osiem to inwestycje w obwodnice o długości ponad 53 km i wartości blisko 1,2 mld zł, podano także.

"Liczba podpisanych umów jeszcze wzrośnie przed końcem roku" - podkreśliła Dyrekcja.

(ISBnews)