Dla kogo świadczenia alimentacyjne z gminy?

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów rodzic może ubiegać się o świadczenia alimentacyjne dla dziecka z gminy. Są one przyznawane na dany okres świadczeniowy, który rozpoczyna się w październiku i kończy w listopadzie następnego roku. Wnioski można składać już wcześniej, bo od 1 lipca w formie elektronicznej, a od początku sierpnia również papierowo.

Ile wynosi świadczenie alimentacyjne w 2025 r.? [Przykład]

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest różna, ponieważ odpowiada kwocie bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 1000 zł miesięcznie. Górna kwota świadczeń z ma zastosowanie dopiero od roku, wcześniej można było liczyć na maksymalnie 500 zł co miesiąc. Chociaż podwyżka w wielu przypadkach oznacza większą pomoc, to nie zawsze zadziała. Jednym z najważniejszych warunków uzyskania świadczenia jest bowiem próg dochodowy. Kryterium to od wielu lat wzbudza sporo emocji. Ostatnia podwyżka progu – już na zmienionych zasadach - miała miejsce w 2023 r. Od 1 października 2023 r. obowiązuje zatem kryterium w wysokości 1209 zł (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę). W przypadku przekroczenia tego progu gminy stosują tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Jak to działa w praktyce?

Przykład Pani Alicja osiąga dochód w wysokości 3000 zł miesięcznie. Samotnie wychowuje małoletnią córkę, na którą sąd przyznał alimenty w wysokości 1200 zł miesięcznie. Wobec bezskutecznej egzekucji alimentów pani Alicja złożył wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tym przypadku najwyższa możliwa kwota świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie, a dochód na osobę w rodzinie 1500 zł (przekroczony o 291 zł). Świadczenia alimentacyjne wyniosą zatem 709 zł (1000 – 291 zł).

Podwyżka kryterium dochodowego w 2026 r.

Obecnie kryterium dochodowe waloryzowane jest co 3 lata w oparciu o skumulowany procentowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obecnymi przepisami najbliższa podwyżka progu dochodowego obowiązywałaby od 1 października 2026 r.

Waloryzacja kryterium dochodowego co roku?

Resort rodziny chce zmienić obowiązujące zasady. Jak poinformowała wiceminister Katarzyna Nowakowska, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianą regulacji dotyczących mechanizmu waloryzacji kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. „Do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu skierowano wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji kryterium uprawniającego do tych świadczeń. Wniosek oczekuje aktualnie na rozpatrzenie” – czytamy w odpowiedzi udzielonej w sierpniu na interpelację poselską nr 11196.

Wcześniej o planowanych zmianach MRPiPS informowało Rzeczniczkę Praw Dziecka.