Niezdolność do pracy - renta z ZUS

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, która polega na utracie możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, ZUS przyznaje prawo do renty. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc pobierać to świadczenie? Zakład wymienia kilka okoliczności, które muszą zostać spełnione łącznie:

niezdolność do pracy staż ubezpieczenia odpowiedni do wieku powstanie niezdolności do pracy w odpowiednim czasie odpowiednia liczba lat składkowych

Niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik ZUS. Wymagany staż ubezpieczenia to:

1 rok, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy zanim ukończył 20 lat,

2 lata, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

3 lata, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy między 22 a 25 rokiem życia,

4 lata, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

5 lat, gdy ubezpieczony stał się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, ale okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem, w którym zgłosił wniosek o rentę, lub przed dniem, w którym powstała jego niezdolność do pracy.

Ważne Ostatni punkt nie będzie miał zastosowania, kiedy osoba stała się całkowicie niezdolna do pracy po ukończeniu 30 lat oraz udowodniła 25 lat składkowych w przypadku kobiety lub 30 lat składkowych w przypadku mężczyzny. Nie ma wówczas obowiązku posiadania 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ciągu 10 lat przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.

Powstanie niezdolności do pracy musi nastąpić w czasie:

okresów składkowych lub nieskładkowych, które wskazuje ustawa emerytalna,

okresów pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,

18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ważne Warunek powstania niezdolności do pracy w określonym czasie nie dotyczy osoby, która jest całkowicie niezdolna do pracy i ma co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet oraz co najmniej 25-letnie staż ubezpieczeniowy w przypadku mężczyzn.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy 2025-2026

ZUS wyróżnia 4 kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy:

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1878,91 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1409,18 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 2254,69 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 1691,02 zł.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła możliwość wykonywania pracy zgodnej z jej kwalifikacjami. Natomiast utrata możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy. Podane wysokości renty to kwoty brutto. To, ile renty zostanie przyznanej z ZUS, zależy więc od rodzaju niezdolności od pracy - częściowej lub całkowitej, a także od tego czy powstała w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.