Czym jest waloryzacja?
Waloryzacja jest mechanizmem prawnym, mającym na celu dostosowanie świadczeń co roku do rosnących kosztów życia, ale tegoroczny wzrost będzie więc umiarkowany i nie zaspokoi w pełni oczekiwań seniorów wobec rosnącej inflacji i cen.
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku
Od 1 marca 2026 roku planowana jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, która ma na celu dostosowanie ich wysokości do bieżących warunków ekonomicznych. Podstawą podwyżki jest ustawa o emeryturach i rentach z FUS, która przewiduje, że świadczenia będą rosły o wskaźnik inflacji powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji ustalono na 4,9 proc.
Wysokość świadczeń po waloryzacji
Podwyżka wpłynie na różne świadczenia:
- Emerytury: Minimalna emerytura wzrośnie o 92 zł, osiągając 1 970,98 zł brutto, a średnia o około 200 zł, do 4 243,41 zł brutto. Przykładowo, emerytura w wysokości 2 000 zł podniesie się do 2 098 zł brutto, 3 000 zł do 3 147 zł brutto, a 4 000 zł do 4 196 zł brutto.
- Renty: Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, minimalne renty rodzinne i socjalne również osiągną kwotę 1 970,98 zł brutto. Częściowa renta wzrośnie do 1 478,23 zł brutto.
- Dodatki: Takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, zwiększą się do 365,28 zł.
Dodatkowe wsparcie dla seniorów - "trzynastka" i "czternastka" w 2026 roku
W 2026 roku przewidziano również wypłatę dodatkowych świadczeń. Zarówno "trzynastka", jak i "czternastka" będą równe wysokości minimalnej emerytury, czyli 1 970,98 zł brutto. W przypadku "czternastki" obowiązuje próg dochodowy: świadczenie powyżej 2 900 zł brutto będzie zmniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Łącznie, waloryzacja i dodatkowe wypłaty mają przynieść seniorom średnio około 6,7 tys. zł więcej rocznie. Całkowity koszt tego wsparcia dla budżetu państwa w 2026 roku wyniesie ponad 54 mld zł.
Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku - podsumowanie najważniejszych informacji
Waloryzacja emerytur w 2026 roku zostanie przeprowadzona na poziomie co najmniej 4,9 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2026 roku świadczenia emerytalne i renty wzrosną o wskaźnik równy inflacji z 2025 roku powiększonej o 20 proc. realnego wzrostu płac. Minimalna emerytura wzrośnie wtedy z 1878,91 zł do 1970,98 zł brutto, czyli o około 92 zł.Średnia emerytura, która obecnie wynosi około 4 045,20 zł brutto, po waloryzacji zwiększy się do około 4 243,41 zł. Podwyżki w kwotach nominalnych mogą wydawać się zauważalne, na przykład emerytura 2 000 zł wzrośnie do około 2 098 zł, a emerytura 4 000 zł do około 4 196 zł brutto, jednak z punktu widzenia codziennych wydatków te dodatkowe środki pokryją raczej tylko koszty tygodniowych zakupów czy jednej większej opłaty za media. Wzrost waloryzacji jest znacząco niższy niż w ostatnich latach, kiedy podwyżki sięgały nawet ponad 12 proc., co budzi rozczarowanie wielu seniorów. Decyzja o takim wskaźniku wynika z trudnej sytuacji budżetowej i konieczności zachowania dyscypliny fiskalnej oraz braku porozumienia podczas dialogu społecznego.