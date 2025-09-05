Czym jest waloryzacja?

Waloryzacja jest mechanizmem prawnym, mającym na celu dostosowanie świadczeń co roku do rosnących kosztów życia, ale tegoroczny wzrost będzie więc umiarkowany i nie zaspokoi w pełni oczekiwań seniorów wobec rosnącej inflacji i cen.

Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku planowana jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, która ma na celu dostosowanie ich wysokości do bieżących warunków ekonomicznych. Podstawą podwyżki jest ustawa o emeryturach i rentach z FUS, która przewiduje, że świadczenia będą rosły o wskaźnik inflacji powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji ustalono na 4,9 proc.

Wysokość świadczeń po waloryzacji

Podwyżka wpłynie na różne świadczenia:

Emerytury : Minimalna emerytura wzrośnie o 92 zł, osiągając 1 970,98 zł brutto, a średnia o około 200 zł, do 4 243,41 zł brutto. Przykładowo, emerytura w wysokości 2 000 zł podniesie się do 2 098 zł brutto, 3 000 zł do 3 147 zł brutto, a 4 000 zł do 4 196 zł brutto.

Renty : Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, minimalne renty rodzinne i socjalne również osiągną kwotę 1 970,98 zł brutto. Częściowa renta wzrośnie do 1 478,23 zł brutto.

: Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, minimalne renty rodzinne i socjalne również osiągną kwotę 1 970,98 zł brutto. Częściowa renta wzrośnie do 1 478,23 zł brutto. Dodatki: Takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, zwiększą się do 365,28 zł.

Dodatkowe wsparcie dla seniorów - "trzynastka" i "czternastka" w 2026 roku

W 2026 roku przewidziano również wypłatę dodatkowych świadczeń. Zarówno "trzynastka", jak i "czternastka" będą równe wysokości minimalnej emerytury, czyli 1 970,98 zł brutto. W przypadku "czternastki" obowiązuje próg dochodowy: świadczenie powyżej 2 900 zł brutto będzie zmniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Łącznie, waloryzacja i dodatkowe wypłaty mają przynieść seniorom średnio około 6,7 tys. zł więcej rocznie. Całkowity koszt tego wsparcia dla budżetu państwa w 2026 roku wyniesie ponad 54 mld zł.

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku - podsumowanie najważniejszych informacji