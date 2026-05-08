Medycyna od lat pozostaje jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Co roku o jedno miejsce na kierunku lekarskim walczy ponad dwudziestu kandydatów, a progi punktowe należą do najwyższych w całym systemie szkolnictwa wyższego. O przyjęciu często decydują więc pojedyncze punkty z rozszerzonej biologii, chemii czy matematyki.

Dobry wynik z matury jest kluczowy, by dostać się na kierunek lekarski. Ten można studiować w Polsce na blisko 40 uczelniach publicznych i prywatnych. Sprawdzamy, ile punktów trzeba uzyskać z poszczególnych przedmiotów, by móc być spokojnym o przyjęcie na wydział lekarski.

Wynik matury z biologii - jaki gwarantuje dostanie się na medycynę?

Im bardziej prestiżowa uczelnia, tym większe zainteresowanie ze strony absolwentów szkół. Wśród aplikujących na kierunek lekarski nie brakuje też osób, które nie dostały się w ubiegłych latach, jednak postanowiły poprawić swój wynik i spróbować swoich sił ponownie.

Medycyna cieszy się sporą popularnością, ukończenie studiów to właściwie gwarancja pracy i to dobrze płatnej. Nic dziwnego, że to, jaki wynik na maturze z biologii jest potrzebny, żeby dostać się na medycynę, co roku interesuje absolwentów szkół.

W 2025 roku matura z biologii na poziomie rozszerzonym była dość trudna (średni wynik wyniósł 46 proc.) zatem poprzeczka została podniesiona wysoko. Nie wszyscy dostali się na upragniony kierunek. Jak będzie w 2026 roku? Najważniejszy jest zwykle wynik na maturze z biologii, ale liczą się również wyniki z chemii.

Przykład Często wymogiem jest zdanie zarówno egzaminu maturalnego z biologii, chemii jak i fizyki (niektóre uczelnie wymagają wyłącznie matematyki, jednak bardziej opłaca się podejść do niej na poziomie rozszerzonym, mnożnik punktowy jest wówczas wyższy).

Ile punktów na maturze trzeba mieć, żeby dostać się na medycynę na WUM?

Sprawdziliśmy, ile osób aplikowało na kierunek lekarski w ubiegłym roku, od jakiego wyniku z matury przyjmowani byli absolwenci. Okazuje się, że Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2025 roku przewidział 550 miejsc na kierunku lekarskim. Na jednolite studia magisterskie aplikowało 3401 absolwentów, co oznacza, że na jedno miejsce przypadło średnio 6 osób.

Ile punktów na maturze z biologii trzeba było uzyskać? Okazuje się, że w ubiegłym roku potrzeba było 87 proc. punktów, by dostać się na medycynę na WUM.

Ile punktów na maturze z biologii, żeby dostać się na medycynę na UW?

Po blisko 70 latach nieobecności kierunek lekarski powrócił na Uniwersytet Warszawski. O jedno miejsce na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego UW w 2025 roku ubiegało się aż 24 kandydatów. Na medycynę na UW było się więc dostać wyjątkowo trudno, był to jednocześnie najbardziej oblegany kierunek studiów. Najniższa liczba punktów na maturze z biologii, która umożliwiła dostanie się na medycynę w ubiegłym roku wynosiła 77 proc.

Medycynę w Warszawie studiować można także na UKSW. Tutaj w ubiegłym roku potrzeba było co najmniej 72 proc. z matury z biologii, aby dostać się na kierunek lekarski.

Medycyna 2026 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

By dostać się na poznańską uczelnię, z matury rozszerzonej z biologii trzeba było uzyskać minimum 83 proc. punktów.

Ile punktów, aby dostać się na medycynę w Lublinie?

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przyjmował absolwentów od wyniku minimum 246 punktów na 300. Pod uwagę brany był wynik matury z biologii (rozszerzony), matematyki (rozszerzony lub podstawowy) i jednego z dwóch przedmiotów do wyboru (chemii lub fizyki na poziomie rozszerzonym). 1 punkt odpowiada 1 proc. na maturze. O miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym ubiegało się prawie 14 kandydatów, o miejsce na kierunku lekarskim: około 12 osób.

Medycynę w Lublinie można studiować również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ubiegłym roku, by dostać się na kierunek lekarski, potrzeba było co najmniej 71 proc. na maturze z biologii.

Gdzie najłatwiej dostać się na medycynę?

8 maja 2026 r. odbywa się matura z biologii. Jak co roku wynik będzie kluczowy, by myśleć o studiowaniu medycyny. Choć z reguły na kierunek medyczny trudno się dostać (same studia również należą do wymagających i trwają 6 lat), nie wszędzie wymagania są tak samo wysokie.

Kierunek lekarski można studiować na blisko 40 uczelniach. Nie wszystkie cieszą się taką samą popularnością, stąd na część z nich dostać się jest dużo łatwiej. W 2025 roku najłatwiej było dostać się na medycynę na następujące uczelnie:

Uniwersytet Kaliski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

Śląski Uniwersytet Medyczny (filia w Bielsku-Białej): 68 proc.,

Akademia Mazowiecka w Płocku: 67 proc.

Warto pamiętać o tym, że każda uczelnia ustala własny przelicznik punktów przy rekrutacji. Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym mogą zyskać wyższy mnożnik. Wymagania znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Zazwyczaj termin rejestracji (start udziału w rekrutacji) rozpoczyna się w maju, dlatego absolwent z reguły jest już w stanie ocenić, jak poszła mu matura. Ogłoszenie wyników rekrutacji najwcześniej w połowie lipca.