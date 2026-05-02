CKE: Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy 5 maja 2026 r. [Matura 2026]

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 11:47
egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy/ShutterStock
Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja 2026 r. To obowiązkowy sprawdzian dla wszystkich maturzystów. Przedstawiamy zasady, strukturę arkusza, zakres materiału oraz najważniejsze terminy.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Wszyscy zdający muszą do niego przystąpić - na poziomie podstawowym. Mogą także przystąpić do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Egzamin ten sprawdza w jakim stopniu osoby przystępujące do egzaminu spełniają wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

Matura 2026. Egzamin z matematyki poziom podstawowy. Z czego się składa?

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się we wtorek, 5 maja 2026 r. o godz. 9:00. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych oraz z zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą znaleźć się zadania:

  • jednokrotnego wyboru;
  • wielokrotnego wyboru;
  • typu prawda-fałsz;
  • na dobieranie.

Wśród zadań otwartych zaś mogą znaleźć się zadania:

  • z luką;
  • wymagające dopisania krótkiej odpowiedzi, które wymagają wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach;
  • wymagające rozszerzonej odpowiedzi, które wymuszają utworzenie strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Co na maturze z matematyki 2026?

Wszystkie zadania mają sprawdzać poziom opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych matematyki:

  • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań;
  • funkcje, ciągi, optymalizacja ;
  • trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria;
  • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
Matura z matematyki: poziom podstawowy. Ile trwa?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Należy jednak pamiętać, że Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców. Szczegóły są określane w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Arkusz zawierać będzie od 27 do 39 zadań. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. Zadań zamkniętych powinno być od 20 do 25. Łącznie z zadań zamkniętych można uzyskać 25 punktów. Zadań otwartych powinno być w arkuszu od 7 do 14. Łącza liczba punktów z zadań otwartych wynosi 25 punktów.

Matura 2026. Arkusz CKE: egzamin z matematyki

Arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.

Źródło: CKE
Źródło: CKE
