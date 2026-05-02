Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Wszyscy zdający muszą do niego przystąpić - na poziomie podstawowym. Mogą także przystąpić do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Egzamin ten sprawdza w jakim stopniu osoby przystępujące do egzaminu spełniają wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

Matura 2026. Egzamin z matematyki poziom podstawowy. Z czego się składa?

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się we wtorek, 5 maja 2026 r. o godz. 9:00. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych oraz z zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą znaleźć się zadania:

jednokrotnego wyboru;

wielokrotnego wyboru;

typu prawda-fałsz;

na dobieranie.

Wśród zadań otwartych zaś mogą znaleźć się zadania:

z luką;

wymagające dopisania krótkiej odpowiedzi, które wymagają wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach;

wymagające rozszerzonej odpowiedzi, które wymuszają utworzenie strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Co na maturze z matematyki 2026?

Wszystkie zadania mają sprawdzać poziom opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych matematyki:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań;

funkcje, ciągi, optymalizacja ;

trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria;

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Matura z matematyki: poziom podstawowy. Ile trwa?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Należy jednak pamiętać, że Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców. Szczegóły są określane w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Arkusz zawierać będzie od 27 do 39 zadań. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. Zadań zamkniętych powinno być od 20 do 25. Łącznie z zadań zamkniętych można uzyskać 25 punktów. Zadań otwartych powinno być w arkuszu od 7 do 14. Łącza liczba punktów z zadań otwartych wynosi 25 punktów.

Matura 2026. Arkusz CKE: egzamin z matematyki

Arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.