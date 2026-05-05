Matura 2026 z matematyki. Arkusze CKE, przecieki, pewniaki, zadania i odpowiedzi 05.05.2026

Matura z matematyki 2026 to drugi dzień testów, do których przystąpili uczniowie szkół ponadpodstawowych. W teorii przedmiot ten sprawia najwięcej problemów zdającym egzamin maturalny. Warto zatem zapoznać się z listą pewniaków, czyli typów zadań, które w poprzednich latach często powtarzały się w arkuszach CKE.

Matura z matematyki 2026. Pewniaki na teście. Jakie będą zadania?

Matura z matematyki 2026 rozpocznie się we wtorek, 5 maja o godz. 9. Egzamin ten jest obowiązkowy i trwa 180 minut. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają ostatnie godziny na to, by dobrze przygotować się do czekającego ich wyzwania. Jakich zadań na maturze z matematyki mogą się spodziewać?

Na podstawie arkuszy CKE z poprzednich lat można przypuszczać, że na egzaminie maturalnym z matematyki 2026 najbardziej prawdopodobne są:

zadania z potęg i pierwiastków;

zadania z rachunkiem prawdopodobieństwa – klasyczne zadania z kulami, kostkami lub kartkami. To zagadnienie pojawia się w 85 proc. arkuszy z poprzednich lat;

zadania z funkcją liniową – wyznaczanie wzoru funkcji i sprawdzanie równoległości/prostopadłości prostych;

zadania z trygonometrii – obliczenia z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym (sinus, cosinus, tangens);

zadania ze statystyką – średnia arytmetyczna, mediana i dominanta;

zadania z funkcją kwadratową – wyznaczanie wierzchołka paraboli, miejsca zerowe, postać iloczynowa/kanoniczna i nierówności kwadratowe;

zadania z wyrażeniami algebraicznymi i wzory skróconego mnożenia.

Typy zadań na maturze z matematyki 2026. Co będzie na teście?

Egzamin maturalny z matematyki 2026 na poziomie podstawowym zawiera zadania otwarte i zamknięte, za które można uzyskać łącznie 50 punktów. Test będzie składać się z od 27 do 39 zadań.

Zadania zamknięte na maturze z matematyki to:

zadania wielokrotnego wyboru,

zadania typu prawda–fałsz,

zadania na dobieranie.

Z kolei zadania otwarte na maturze z matematyki to:

zadania wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własność obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli;

zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania, lub obliczenia zwykle w dwóch, lub w trzech etapach;

zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Przecieki zadań z matury z matematyki 2026. Co będzie na egzaminie?

Na tę chwilę nie wiadomo, co znajdzie się w arkuszu maturalnym z matematyki. Przejrzenie i dokładne przeanalizowanie zadań maturalnych z poprzednich lat to najlepszy sposób, by odpowiednio przygotować się do napisania matury z matematyki 2026.

Poniżej przedstawiamy też listę zagadnień, które trzeba sobie przyswoić przed tegorocznym egzaminem z matematyki:

liczby wymierne,

działania na potęgach,

procenty,

wyrażenia algebraiczne,

rachunek prawdopodobieństwa,

wykresy funkcji,

figury płaskie oraz bryły,

działania na pierwiastkach.

Matura 2026. Przecieki, wycieki i fałszywe arkusze CKE

Informacje o przeciekach maturalnych co roku, także i w 2026, pojawiają się w sieci. To już niemal tradycja. Na przełomie kwietnia i maja w internecie można znaleźć ogłoszenia, w których sugeruje się maturzystom, że doszło do wycieku arkuszy maturalnych i oferuje się dostęp do nich w zamian za zapłatę.

Schemat oszustwa na przecieki maturalne jest bardzo prosty i powtarza się każdego roku. Oszuści chcą, by zapłacić im za przecieki za pomocą SMS, wysyłając specjalną wiadomość. Jeśli któryś z maturzystów da się nabrać na taką akcję oszustów, musi liczyć się z ukrytymi kosztami. Użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściągane regularnie. Z tej usługi trudno jest później zrezygnować. Dlatego wyłudzone w ten sposób kwoty mogą być naprawdę wysokie.

„Przecieki”, „zobacz, co będzie na maturze”, „rozwiązania arkuszy CKE” czy „wyciekły arkusze maturalne” to najczęściej wykorzystywane zwroty przez oszustów. Nie jest to jednak prawda, gdyż treść egzaminu maturzyści poznają dopiero na samym egzaminie.