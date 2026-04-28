Młodzi dorośli po maturze. Pierwsze i najdłuższe wakacje w dorosłym życiu. Podpowiadamy ciekawe kierunki

Po maturze - wakacje. Najczęściej, kierunek Grecja
W tym roku ok. 320 tys. uczniów w Polsce przystąpi w maju do matury, egzaminu który jest przepustką do dorosłego życia. Wielu z nich po maturze, ma już plan, a w nim jest walizka i bilet w dorosłość. Młodzi dorośli Polacy wyruszają na najdłuższe wakacje życia.

Dane internetowego biura podróży eSky.pl pokazują, że tegoroczni maturzyści chcą wykorzystać ten czas na wyjazdy, traktując je jako formę nagrody, odpoczynku i symbolicznego rozpoczęcia nowego etapu życia.

Podróże po maturze: długie pierwsze dorosłe wakacje

W 2026 r. w okresie rezerwacji od mają do października eSky obserwuje 128 proc. wzrost liczby młodych podróżników r/r, co wyraźnie pokazuje, że wyjazdy po maturze stają się nową tradycją. Młodzież chce maksymalnie wykorzystać czas między egzaminami a początkiem studiów lub pierwszej pracy.
Podróż tuż po maturze może być inspiracją do odkrycia swojej drogi w dorosłym życiu. Zmiana otoczenia, poznanie nowej kultury, spotkania z ciekawymi osobami pozwalają na spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy. Wkrótce przed maturzystami najważniejsze decyzje w życiu – czym chcą się zająć, gdzie pracować, jaki kierunek obrać. Taki wyjazd to doskonała okazja nie tylko do odpoczynku, ale też przemyślenia decyzji, które kształtowały się przez wiele lat nauki – zaznacza Katarzyna Hauton, ekspertka internetowego biura podróży eSky Group.

Na ile i jak wyjeżdżają młodzi dorośli

Młodzi dorośli wyjeżdżają średnio na 5 dni, co sugeruje, że są tu zarówno city breaki, jak i tygodniowe wakacje w formule wypoczynkowej. Najczęściej spośród wybieranych opcji dominuje standard ,,nocleg ze śniadaniem”, jednak równie dużą popularnością cieszy się również pełna wygoda – aż 26 proc. podróżujących w tej grupie wiekowej wybiera formułę ,,all-inclusive”. Dominuje model znany jeszcze z rodzinnego domu.
Wyjazdy po maturze coraz wyraźniej przestają być spontanicznym pomysłem, a stają się naturalnym elementem stylu życia młodego pokolenia, sposobem na zamknięcie jednego etapu i wejście w kolejny z nową energią. Maturzyści wiedzą, że tak długa, ponad 4-miesięczna przerwa może się więcej nie powtórzyć i chcą wykorzystać ten czas maksymalnie, m.in. przez odkrywanie świata. Co ciekawe, coraz chętniej decydują się na dłuższe podróże, które pozwalają na lepsze poznanie siebie połączone z zasłużonym odpoczynkiem – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w eSky.pl.

Młodzież najczęściej podróżuje we dwoje (blisko 80 proc. wszystkich rezerwacji), co pokazuje, że są to wyjazdy z partnerem, przyjacielem czy bliską osobą.
Taki model doskonale wpisuje się w potrzebę wspólnego przeżywania ważnych momentów i kolekcjonowania pierwszych dorosłych wspomnień.

Gdzie młodzi dorośli maturzyści jadą najchętniej

Wśród najpopularniejszych kierunków dominują te, które łączą dobrą pogodę, szerokie możliwości spędzania czasu oraz oczywiście atrakcyjne ceny.
Kierunki prawie pokrywają się z tymi, jakie wybierają starsi dorośli, w tym rodziny z dziećmi. Na czele znajdują się Barcelona, Rzym i Malta, a także Majorka i greckie wyspy, takie jak Rodos.

To kierunki, które odpowiadają na potrzeby młodych podróżników, oferując zarówno intensywne zwiedzanie i życie nocne, jak i przestrzeń do odpoczynku po wymagającym okresie egzaminacyjnym. 4-dniowy city break w Rzymie w trakcie najdłuższych w życiu wakacji to koszt od 799 zł od osoby w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem.
Za taką samą podróż do Barcelony młodzi podróżnicy zapłacą od 819 zł. Maturzyści, którzy szukają pomysłu na wakacyjny wyjazd mogą skorzystać z oferty Lot+Hotel na Rodos.
Tygodniowy wypoczynek na greckiej wyspie w formule all-inclusive zaczyna się od 1669 zł od osoby. Za tygodniowe wakacje na Majorce (all-inclusive) młodzi dorośli zapłacą w eSky od 1989 zł.

Camping to styl życia i wolności wyboru ale też wypoczynek klasy premium
