Podwyżki dla nauczycieli w 2027 roku. ZNP chce wznowienia prac nad projektem ustawy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 12:30
W 2027 roku podwyżki dla nauczycieli wreszcie pozwolą na powiązanie wynagrodzeń pedagogów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce? Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o natychmiastowe wznowienie prac nad obywatelskim projektem „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku były raczej symboliczne: pensje wzrosły zaledwie o 3 proc., co oznacza około 170 zł miesięcznie (w zależności od stopnia awansu). Czy w 2027 roku nauczyciele doczekają się realnego wzrostu wynagrodzeń? Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje, by środki na podwyżki dla nauczycieli zostały uwzględnione w budżecie. Bez tego nie ma mowy o godnych płacach.

Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku

Ile obecnie zarabiają nauczyciele po podwyżce w wysokości 3 proc.? Pedagodzy nie kryją rozczarowania: ich płace wzrosły zaledwie o 150-186 zł. To oznacza, że aktualnie ich pensje wyglądają następująco:

  • 6397 zł brutto - nauczyciel dyplomowany,
  • 5469 zł brutto - nauczyciel mianowany,
  • 5308 zł brutto - nauczyciel początkujący.

Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł, w dodatku pensje rynkowe wzrosły o 6,7 proc. rok do roku, podwyżki dla nauczycieli nie odpowiadają oczekiwaniom środowiska. Czy w kolejnych latach pedagodzy doczekają się realnego wzrostu płac? O to właśnie zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

O ile w 2027 roku mogą wzrosnąć pensje nauczycieli? Propozycja ZNP

Projekt obywatelski „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” do Sejmu trafił jeszcze w 2021 roku, jednak dopiero w tej kadencji Sejmu w styczniu 2024 roku odbyło się pierwsze czytanie, a sam projekt trafił do Komisji Edukacji i Nauki. Powołanie specjalnej komisji zdaniem ZNP nie przełożyło się jednak na realne rozpoczęcie prac, projekt de facto trafił do „sejmowej zamrażarki”. ZNP apeluje więc o ich jak najszybsze wznowienie. Tylko szybki tryb pozwoli na to, by podwyżki dla nauczycieli mogły zostać uwzględnione w budżecie na 2027 rok. Z uchwaleniem przepisów Sejm musi zdążyć do czerwca 2026 roku, czasu jest zatem mało.

Projekt „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pensje nauczycieli miałyby rosnąć razem ze średnią krajową, wynagrodzenia nie zależałyby od decyzji politycznych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli byłby powiązany z obiektywnym wskaźnikiem GUS.

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zdaniem ZNP przełożyłyby się na wzrost prestiżu zawodu i mogłyby zahamować odpływ młodej kadry. Średni wiek nauczycieli w Polsce rośnie, obecnie wynosi 48 lat.

Przykład

Od momentu złożenia pierwotnego projektu w Sejmie zmieniła się nie tylko wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Obowiązujące wcześniej cztery stopnie awansu nauczycieli (nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany) zastąpiły trzy (nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany).

