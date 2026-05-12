Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku. Wynagrodzenia wzrosły o 3 proc.
Zgodnie z ustawą budżetową od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Oznacza to wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich stopni awansu zawodowego.
Po tegorocznej waloryzacji pensje brutto nauczycieli wynoszą:
- 5308 zł brutto - nauczyciel początkujący,
- 5469 zł brutto - nauczyciel mianowany,
- 6397 zł brutto - nauczyciel dyplomowany.
W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o około 150-186 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Dla wielu pracowników oświaty to jedna z najniższych podwyżek w ostatnich latach.
Nauczyciele porównują tegoroczne podwyżki z poprzednimi latami
Tegoroczny wzrost wynagrodzeń wyraźnie odbiega od skali podwyżek z poprzednich lat. W 2025 roku nauczyciele otrzymali 5-procentową waloryzację, natomiast w 2024 roku doszło do rekordowych podwyżek sięgających 30 i 33 proc.
To właśnie dlatego część środowiska oświatowego podkreśla dziś, że tegoroczny wzrost pensji jest znacznie mniej odczuwalny. Zdaniem nauczycieli obecna waloryzacja nie rekompensuje skutków inflacji oraz wzrostu kosztów utrzymania, z którymi gospodarstwa domowe mierzą się od kilku lat.
W ubiegłym roku przedstawiciele związków zawodowych wielokrotnie alarmowali, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w oświacie zaczyna ponownie wyhamowywać. Już podczas manifestacji pod Ministerstwem Edukacji Narodowej we wrześniu 2025 roku prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że 3-procentowa podwyżka jest dla nauczycieli „policzkiem”.
Wyrównania dla nauczycieli trafiają na konta. „To grosze”
Do 20 kwietnia 2026 roku samorządy oraz szkoły powinny wypłacić nauczycielom wyrównania wynagrodzeń obowiązujące od stycznia. W wielu placówkach pieniądze zaczęły już trafiać na konta pracowników.
W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia pasków płac oraz komentarze nauczycieli, którzy nie ukrywają rozczarowania wysokością wyrównań.
Pedagodzy publikują konkretne kwoty:
- 380 zł wyrównania za kilka miesięcy,
- 472 zł dla nauczyciela mianowanego,
- kilkaset złotych netto po kilku miesiącach oczekiwania.
Wielu nauczycieli komentuje sytuację ironicznie, podkreślając, że kwoty są „symboliczne” i w praktyce nie wpływają realnie na poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty.
Zarobki nauczycieli w Polsce znów tematem debaty
Dyskusja wokół wynagrodzeń nauczycieli regularnie powraca wraz z kolejnymi podwyżkami i negocjacjami płacowymi. Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że problemem pozostaje nie tylko wysokość pensji zasadniczych, ale również rosnące różnice między oczekiwaniami wobec nauczycieli a poziomem wynagrodzeń oferowanych w sektorze publicznym.
Środowiska oświatowe od lat podkreślają, że niskie płace wpływają na:
- malejące zainteresowanie zawodem nauczyciela,
- problemy kadrowe w szkołach,
- starzenie się kadry pedagogicznej,
- odpływ nauczycieli do innych branż.
Coraz częściej zwraca się również uwagę na to, że początkujący nauczyciele w wielu dużych miastach mają trudności z utrzymaniem się wyłącznie z pracy w szkole, szczególnie przy rosnących kosztach mieszkań i codziennych wydatków.
Czy będą kolejne podwyżki dla nauczycieli?
Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło szczegółowych planów dotyczących kolejnych zmian wynagrodzeń w oświacie. Związki zawodowe już teraz zapowiadają jednak dalsze rozmowy dotyczące wzrostu płac i systemu wynagradzania nauczycieli.
Eksperci podkreślają, że kwestia pensji w edukacji będzie jednym z najważniejszych tematów najbliższych miesięcy, szczególnie w kontekście problemów kadrowych w szkołach oraz rosnącej presji finansowej odczuwanej przez pracowników sektora publicznego.