Nauczyciele pokazują paski płac. Tak wyglądają zarobki w oświacie po podwyżkach w 2026 roku

Katarzyna Kania
dzisiaj, 18:36
Na konta nauczycieli zaczynają trafiać wyrównania po tegorocznych podwyżkach wynagrodzeń. W sieci pojawiają się pierwsze paski płac i komentarze pedagogów, którzy otwarcie przyznają, że skala wzrostu pensji mocno ich rozczarowała. Choć od stycznia 2026 roku wynagrodzenia w oświacie wzrosły o 3 proc., wielu nauczycieli mówi dziś o „symbolicznych kwotach”, które w praktyce trudno odczuć przy rosnących kosztach życia. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o zarobkach w edukacji i kondycji finansowej nauczycieli w Polsce.

Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku. Wynagrodzenia wzrosły o 3 proc.

Zgodnie z ustawą budżetową od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Oznacza to wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich stopni awansu zawodowego.

Po tegorocznej waloryzacji pensje brutto nauczycieli wynoszą:

  • 5308 zł brutto - nauczyciel początkujący,
  • 5469 zł brutto - nauczyciel mianowany,
  • 6397 zł brutto - nauczyciel dyplomowany.

W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o około 150-186 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Dla wielu pracowników oświaty to jedna z najniższych podwyżek w ostatnich latach.

Nauczyciele porównują tegoroczne podwyżki z poprzednimi latami

Tegoroczny wzrost wynagrodzeń wyraźnie odbiega od skali podwyżek z poprzednich lat. W 2025 roku nauczyciele otrzymali 5-procentową waloryzację, natomiast w 2024 roku doszło do rekordowych podwyżek sięgających 30 i 33 proc.

To właśnie dlatego część środowiska oświatowego podkreśla dziś, że tegoroczny wzrost pensji jest znacznie mniej odczuwalny. Zdaniem nauczycieli obecna waloryzacja nie rekompensuje skutków inflacji oraz wzrostu kosztów utrzymania, z którymi gospodarstwa domowe mierzą się od kilku lat.

W ubiegłym roku przedstawiciele związków zawodowych wielokrotnie alarmowali, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w oświacie zaczyna ponownie wyhamowywać. Już podczas manifestacji pod Ministerstwem Edukacji Narodowej we wrześniu 2025 roku prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że 3-procentowa podwyżka jest dla nauczycieli „policzkiem”.

Wyrównania dla nauczycieli trafiają na konta. „To grosze”

Do 20 kwietnia 2026 roku samorządy oraz szkoły powinny wypłacić nauczycielom wyrównania wynagrodzeń obowiązujące od stycznia. W wielu placówkach pieniądze zaczęły już trafiać na konta pracowników.

W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia pasków płac oraz komentarze nauczycieli, którzy nie ukrywają rozczarowania wysokością wyrównań.

Pedagodzy publikują konkretne kwoty:

  • 380 zł wyrównania za kilka miesięcy,
  • 472 zł dla nauczyciela mianowanego,
  • kilkaset złotych netto po kilku miesiącach oczekiwania.

Wielu nauczycieli komentuje sytuację ironicznie, podkreślając, że kwoty są „symboliczne” i w praktyce nie wpływają realnie na poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty.

Zarobki nauczycieli w Polsce znów tematem debaty

Dyskusja wokół wynagrodzeń nauczycieli regularnie powraca wraz z kolejnymi podwyżkami i negocjacjami płacowymi. Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że problemem pozostaje nie tylko wysokość pensji zasadniczych, ale również rosnące różnice między oczekiwaniami wobec nauczycieli a poziomem wynagrodzeń oferowanych w sektorze publicznym.

Środowiska oświatowe od lat podkreślają, że niskie płace wpływają na:

  • malejące zainteresowanie zawodem nauczyciela,
  • problemy kadrowe w szkołach,
  • starzenie się kadry pedagogicznej,
  • odpływ nauczycieli do innych branż.

Coraz częściej zwraca się również uwagę na to, że początkujący nauczyciele w wielu dużych miastach mają trudności z utrzymaniem się wyłącznie z pracy w szkole, szczególnie przy rosnących kosztach mieszkań i codziennych wydatków.

Czy będą kolejne podwyżki dla nauczycieli?

Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło szczegółowych planów dotyczących kolejnych zmian wynagrodzeń w oświacie. Związki zawodowe już teraz zapowiadają jednak dalsze rozmowy dotyczące wzrostu płac i systemu wynagradzania nauczycieli.

Eksperci podkreślają, że kwestia pensji w edukacji będzie jednym z najważniejszych tematów najbliższych miesięcy, szczególnie w kontekście problemów kadrowych w szkołach oraz rosnącej presji finansowej odczuwanej przez pracowników sektora publicznego.

