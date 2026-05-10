Informatyka nadal królem rynku

Od kilku lat kierunki związane z IT utrzymują się w ścisłej czołówce najlepiej opłacanych studiów.

Programiści, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, analitycy danych czy eksperci od sztucznej inteligencji są dziś jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Firmy technologiczne rywalizują o specjalistów nie tylko wysokością wynagrodzeń, ale również benefitami i możliwością pracy zdalnej.

Najlepiej zarabiający specjaliści IT potrafią osiągać zarobki wielokrotnie przekraczające średnią krajową, szczególnie w obszarach AI, machine learningu, cyberbezpieczeństwa, cloud computingu i analizy danych.

Eksperci podkreślają jednak, że sam dyplom informatyki nie wystarcza. Kluczowe są praktyczne umiejętności i doświadczenie zdobywane już podczas studiów.

Medycyna: długie studia, ale stabilna przyszłość

Medycyna pozostaje jednym z najbardziej wymagających kierunków, ale jednocześnie daje bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa zawodowego.

Lekarze różnych specjalizacji należą do najlepiej wynagradzanych grup zawodowych w Polsce. Szczególnie duże zarobki osiągają specjaliści w prywatnej ochronie zdrowia. Problemem pozostaje jednak bardzo długi czas nauki, ogromna odpowiedzialność i wysokie obciążenie psychiczne.

Mimo to zainteresowanie medycyną wciąż jest ogromne, a liczba kandydatów na jedno miejsce należy do najwyższych w kraju.

Finanse i analityka danych coraz mocniejsze

Wysokie zarobki oferują również kierunki związane z finansami, ekonomią, matematyką oraz analizą danych.

Firmy coraz bardziej potrzebują osób, które potrafią analizować ogromne ilości danych i podejmować decyzje biznesowe na podstawie liczb.

Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że analityka danych jest dziś jednym z najszybciej rosnących zawodów na świecie.

Energetyka i inżynieria wracają do łask

Transformacja energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na inżynierów, automatyków i specjalistów technologicznych.

To kierunki, które często nie są bardzo popularne w mediach społecznościowych, ale oferują stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenia. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach znaczenie tych zawodów będzie jeszcze rosło.

Prawo nadal daje wysokie zarobki, ale nie wszystkim

Najlepsi prawnicy nadal zarabiają bardzo dobrze, szczególnie w dużych kancelariach i sektorze biznesowym. Problem polega jednak na dużej konkurencji i nasyceniu rynku.

Eksperci podkreślają, że sukces po prawie wymaga dziś specjalizacji, znajomości języków i kompetencji biznesowych. Sam dyplom coraz rzadziej gwarantuje wysokie dochody.

A co z humanistami?

To jeden z największych mitów rynku pracy: że po kierunkach humanistycznych nie ma pracy. Absolwenci kierunków humanistycznych często dobrze odnajdują się w marketingu, mediach, HR czy branży kreatywnej.

Problem polega jednak na tym, że zarobki na początku kariery bywają niższe niż w sektorach technicznych. Jednocześnie kompetencje miękkie stają się coraz bardziej cenione również w erze sztucznej inteligencji.

AI zmieni rynek pracy

Coraz więcej maturzystów wybiera kierunki związane z nowymi technologiami, bo obawia się zmian wywołanych rozwojem sztucznej inteligencji.

Eksperci przewidują, że w najbliższych latach szczególnie cenione będą osoby łączące wiedzę technologiczną z kreatywnością i kompetencjami biznesowymi. Dużą popularność zdobywają dziś kierunki interdyscyplinarne, takie jak data science, bioinformatyka czy UX.

Zarobki to nie wszystko

Doradcy zawodowi przypominają, że wybór studiów wyłącznie pod kątem pieniędzy może okazać się pułapką. Wysokie zarobki często wiążą się również z dużym stresem, odpowiedzialnością i ryzykiem wypalenia zawodowego.

Dlatego eksperci radzą, by przy wyborze kierunku brać pod uwagę również własne zainteresowania i predyspozycje.

Wniosek: rynek premiuje kompetencje przyszłości

W 2026 roku najwyższe zarobki najczęściej osiągają absolwenci kierunków technologicznych, medycznych i analitycznych. Jednocześnie eksperci podkreślają, że sam dyplom coraz rzadziej gwarantuje sukces.

Kluczowe stają się praktyczne umiejętności, doświadczenie i gotowość do ciągłej nauki. Bo współczesny rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.