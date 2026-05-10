Czy studia mają jeszcze sens? Coraz więcej młodych wybiera inną drogę

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 10:17
Jeszcze kilkanaście lat temu studia były dla wielu młodych ludzi oczywistym wyborem. Dyplom uczelni wyższej miał gwarantować dobrą pracę, stabilność finansową i społeczny prestiż. Dziś coraz więcej maturzystów zaczyna jednak zadawać sobie pytanie: czy studia rzeczywiście są jeszcze konieczne?

Zmieniający się rynek pracy, rozwój nowych technologii i rosnąca popularność kursów online sprawiają, że tradycyjna ścieżka edukacyjna przestaje być jedyną drogą do sukcesu zawodowego.

Eksperci podkreślają jednak, że odpowiedź na pytanie o sens studiów nie jest dziś prosta. Wszystko zależy od kierunku, kompetencji i podejścia samego studenta.

Dyplom nie daje już automatycznej przewagi

Jeszcze niedawno ukończenie studiów wyższych znacząco zwiększało szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Dziś sam dyplom coraz rzadziej wystarcza.

Pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczne umiejętności, doświadczenie i gotowość do rozwoju. W wielu branżach większe znaczenie niż sam kierunek studiów mają portfolio, projekty i realne kompetencje.

Coraz więcej młodych wybiera kursy i szkolenia

Rosnącą popularnością cieszą się dziś kursy online, bootcampy i krótkie szkolenia zawodowe. W branżach technologicznych wiele osób zdobywa pracę bez tradycyjnego wykształcenia wyższego, ucząc się samodzielnie lub poprzez praktykę.

Eksperci zwracają uwagę, że internet znacząco zwiększył dostęp do wiedzy, która jeszcze kilkanaście lat temu była dostępna głównie na uczelniach.

Studia nadal są konieczne w wielu zawodach

Nie oznacza to jednak, że studia straciły całkowicie sens. W przypadku zawodów takich jak lekarz, prawnik, architekt czy psycholog wykształcenie wyższe pozostaje niezbędne.

Uczelnie nadal pełnią ważną rolę również w naukach ścisłych, medycynie czy badaniach naukowych.

Największy problem? Oderwanie od rynku pracy

Część ekspertów zwraca uwagę, że problemem nie są same studia, ale sposób, w jaki funkcjonuje część uczelni.

Studenci często narzekają na zbyt dużą ilość teorii i niewystarczającą liczbę zajęć praktycznych. Pracodawcy z kolei podkreślają, że absolwenci nie zawsze są przygotowani do realiów współczesnego rynku pracy.

Koszty studiowania są coraz większe

Choć publiczne uczelnie formalnie pozostają bezpłatne, studiowanie wiąże się dziś z wysokimi kosztami życia. Wynajem mieszkania, transport, jedzenie i materiały edukacyjne sprawiają, że wielu studentów musi jednocześnie pracować.

Coraz częściej pojawia się więc pytanie, czy kilka lat studiów rzeczywiście zwraca się finansowo.

Rynek pracy zmienia się szybciej niż uczelnie

Rozwój sztucznej inteligencji i nowych technologii powoduje, że część zawodów zmienia się bardzo szybko.

Eksperci podkreślają, że programy nauczania nie zawsze nadążają za zmianami rynku. Dlatego wielu młodych ludzi wybiera bardziej elastyczne formy zdobywania kompetencji.

Liczą się kompetencje przyszłości

Specjaliści rynku pracy podkreślają, że najważniejsze stają się dziś kompetencje przyszłości. Umiejętność analizy danych, znajomość nowych technologii, komunikacja czy kreatywność często okazują się ważniejsze niż sam dyplom.

Coraz większe znaczenie ma również gotowość do ciągłego uczenia się.

Studia mogą być jednak cennym doświadczeniem

Wielu ekspertów przypomina, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy. To również czas budowania relacji, rozwijania samodzielności i poznawania ludzi z podobnymi zainteresowaniami.

Dla części młodych osób uczelnia nadal pozostaje ważnym etapem rozwoju osobistego.

Coraz popularniejszy model: studia plus praktyka

Coraz więcej studentów już podczas nauki zdobywa doświadczenie zawodowe. Łączenie studiów z pracą, stażami lub działalnością freelancową staje się dziś standardem. Eksperci podkreślają, że właśnie takie połączenie teorii i praktyki daje obecnie największe szanse na rynku pracy.

Wniosek: studia mają sens, ale nie dla każdego i nie za wszelką cenę

Eksperci są zgodni: studia nie przestały być wartościowe, ale przestały być jedyną drogą do sukcesu.

Dla jednych będą świetną inwestycją i początkiem kariery zawodowej, dla innych lepszym wyborem okażą się kursy, praktyka lub własny biznes.

Najważniejsze staje się dziś świadome podejście do edukacji i wybór ścieżki dopasowanej do własnych celów oraz realiów rynku pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
