Do ponad 14 tys. szkół w całym kraju trafi 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego. Wyniki postępowania wykonawczego ogłosiła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB). Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na zakup sprzętu ponad 122 mln zł.
Sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej
Każdy zestaw ma być kompletnym i gotowym do użycia rozwiązaniem, wspierającym prowadzenie zajęć przez nauczycieli oraz aktywny udział uczniów. Zestawy będą wykorzystywane nie tylko w edukacji zdalnej, ale także w modelu hybrydowym.
Dystrybucja sprzętu odbędzie się według zasad przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferty mogły składać firmy spełniające warunki wcześniejszego przetargu i posiadające umowy ramowe. Dostawców wyłoniono dla 15 z 17 podregionów. Najwięcej zestawów trafi m.in. do województwa małopolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia dla dwóch obszarów: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego regionalnego – w tych przypadkach nie wpłynęły oferty. Zamówienia mają zostać ponowione.
Jak przypomniano w komunikacie resortu cyfryzacji, zakup sprzętu realizowany jest w ramach inwestycji C2.2.1 „Technologie cyfrowe w nauczaniu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt obejmuje dostarczenie zestawów ICT na potrzeby nauczania zdalnego i jest jednym z kluczowych elementów cyfryzacji polskich szkół.
Zgodnie z harmonogramem, dostawy sprzętu do szkół planowane są na przełom maja i czerwca 2026 r.
100 tys. zestawów do nauczania zdalnego dla szkół [wyniki]
Lp.
Podregion
Liczba
zestawów
Dostawca
Wartość umowy
(kwota brutto)
1
Dolnośląskie
6 142
SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12
33-100 Tarnów
7 486 668,06 zł
2
Lubuskie
3 031
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul.
Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec
3 694 576,83 zł
3
Zachodniopomorskie
3 331
GRUPA E Sp. z o.o., Piwna 32; 43-100 Tychy
3 277 704,00 zł
4
Kujawsko-pomorskie
6 627
SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12
33-100 Tarnów
8 069 697,90 zł
5
Łódzkie
7 679
SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12
33-100 Tarnów
9 350 718,30 zł
6
Małopolskie
9 426
SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12
33-100 Tarnów
11 466 446,22 zł
7
Pomorskie
5 123
SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12
33-100 Tarnów
6 238 277,10 zł
8
Świętokrzyskie
3 516
Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009
Bydgoszcz
4 259 809,80 zł
9
Wielkopolskie
8 634
GRUPA E Sp. z o.o., Piwna 32; 43-100 Tychy
8 495 856,00 zł
10
Lubelskie
6 996
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul.
Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec
8 527 634,28 zł
11
Podkarpackie
7 666
konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa-Wesoła
9 344 317,38 zł
12
Podlaskie
3 614
konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa-Wesoła
4 400 767,80 zł
13
Śląskie
7 269
konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077
Warszawa-Wesoła
8 869 343,04 zł
14
Opolskie
2 410
Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009
Bydgoszcz
2 910 942,60 zł
15
Warszawski stołeczny
6 132
Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009
Bydgoszcz
7 429 224,60 zł
16
Warmińsko-mazurskie
3 987
brak ofert
brak ofert
17
Mazowiecki regionalny
8 417
brak ofert
brak ofert