Do ponad 14 tys. szkół w całym kraju trafi 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego. Wyniki postępowania wykonawczego ogłosiła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB). Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na zakup sprzętu ponad 122 mln zł.

Sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej

Każdy zestaw ma być kompletnym i gotowym do użycia rozwiązaniem, wspierającym prowadzenie zajęć przez nauczycieli oraz aktywny udział uczniów. Zestawy będą wykorzystywane nie tylko w edukacji zdalnej, ale także w modelu hybrydowym.

Dystrybucja sprzętu odbędzie się według zasad przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferty mogły składać firmy spełniające warunki wcześniejszego przetargu i posiadające umowy ramowe. Dostawców wyłoniono dla 15 z 17 podregionów. Najwięcej zestawów trafi m.in. do województwa małopolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia dla dwóch obszarów: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego regionalnego – w tych przypadkach nie wpłynęły oferty. Zamówienia mają zostać ponowione.

Jak przypomniano w komunikacie resortu cyfryzacji, zakup sprzętu realizowany jest w ramach inwestycji C2.2.1 „Technologie cyfrowe w nauczaniu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt obejmuje dostarczenie zestawów ICT na potrzeby nauczania zdalnego i jest jednym z kluczowych elementów cyfryzacji polskich szkół.

Zgodnie z harmonogramem, dostawy sprzętu do szkół planowane są na przełom maja i czerwca 2026 r.

