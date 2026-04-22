Sprzęt do nauczania zdalnego dla szkół. Dostawy sprzętu do szkół planowane są na przełom maja i czerwca 2026 r. [wyniki przetargu NASK]

Oliwia Zielińska
dzisiaj, 13:21
[aktualizacja 6 minut temu]
Sprzęt do nauczania zdalnego dla szkół
Do ponad 14 tys. szkół w całym kraju trafi 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego. Wyniki postępowania wykonawczego ogłosiła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB). Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na zakup sprzętu ponad 122 mln zł.

Sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej

Każdy zestaw ma być kompletnym i gotowym do użycia rozwiązaniem, wspierającym prowadzenie zajęć przez nauczycieli oraz aktywny udział uczniów. Zestawy będą wykorzystywane nie tylko w edukacji zdalnej, ale także w modelu hybrydowym.

Dystrybucja sprzętu odbędzie się według zasad przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferty mogły składać firmy spełniające warunki wcześniejszego przetargu i posiadające umowy ramowe. Dostawców wyłoniono dla 15 z 17 podregionów. Najwięcej zestawów trafi m.in. do województwa małopolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia dla dwóch obszarów: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego regionalnego – w tych przypadkach nie wpłynęły oferty. Zamówienia mają zostać ponowione.

Jak przypomniano w komunikacie resortu cyfryzacji, zakup sprzętu realizowany jest w ramach inwestycji C2.2.1 „Technologie cyfrowe w nauczaniu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt obejmuje dostarczenie zestawów ICT na potrzeby nauczania zdalnego i jest jednym z kluczowych elementów cyfryzacji polskich szkół.

Zgodnie z harmonogramem, dostawy sprzętu do szkół planowane są na przełom maja i czerwca 2026 r.

Ile zarabia nauczyciel na sprawdzaniu matur? Nauczycielka: „To jest, niestety, kpina”
Ile zarabia nauczyciel na sprawdzaniu matur? Nauczycielka: „To jest, niestety, kpina”

100 tys. zestawów do nauczania zdalnego dla szkół [wyniki]

Lp.

Podregion

Liczba

zestawów

Dostawca

Wartość umowy

(kwota brutto)

1

Dolnośląskie

6 142

SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12

33-100 Tarnów

7 486 668,06 zł

2

Lubuskie

3 031

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul.

Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec

3 694 576,83 zł

3

Zachodniopomorskie

3 331

GRUPA E Sp. z o.o., Piwna 32; 43-100 Tychy

3 277 704,00 zł

4

Kujawsko-pomorskie

6 627

SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12

33-100 Tarnów

8 069 697,90 zł

5

Łódzkie

7 679

SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12

33-100 Tarnów

9 350 718,30 zł

6

Małopolskie

9 426

SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12

33-100 Tarnów

11 466 446,22 zł

7

Pomorskie

5 123

SUNTAR sp. z o. o. ul. Marii Drozd 12

33-100 Tarnów

6 238 277,10 zł

8

Świętokrzyskie

3 516

Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009

Bydgoszcz

4 259 809,80 zł

9

Wielkopolskie

8 634

GRUPA E Sp. z o.o., Piwna 32; 43-100 Tychy

8 495 856,00 zł

10

Lubelskie

6 996

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul.

Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec

8 527 634,28 zł

11

Podkarpackie

7 666

konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077

Warszawa-Wesoła

9 344 317,38 zł

12

Podlaskie

3 614

konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077

Warszawa-Wesoła

4 400 767,80 zł

13

Śląskie

7 269

konsorcjum: MBA System Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NTT Technology Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077

Warszawa-Wesoła

8 869 343,04 zł

14

Opolskie

2 410

Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009

Bydgoszcz

2 910 942,60 zł

15

Warszawski stołeczny

6 132

Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009

Bydgoszcz

7 429 224,60 zł

16

Warmińsko-mazurskie

3 987

brak ofert

brak ofert

17

Mazowiecki regionalny

8 417

brak ofert

brak ofert

Zobacz również
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Powiązane
Ponad połowa uczniów doświadcza w szkole przemocy
Ponad połowa dzieci doświadcza w szkole przemocy. „Woleliby zostać pobici niż wykluczeni przez grupę”
Wycieczka do Paryża jako prezent na Dzień Dziecka
Wyjątkowy prezent na Dzień Dziecka, wybierz podróż marzeń. Dokąd polecieć z dziećmi w 2026 r.?
Boy,Student,Learning,Online,Using,Laptop,At,Home
Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy platformy edukacyjne zastąpią drogie korepetycje?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
zakaz, dom, nieruchomości, działka, budowa
Zakaz budowy domu na własnej działce. Zakup nieruchomości może okazać się kosztowną pomyłką
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
