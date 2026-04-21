Wyjątkowy prezent na Dzień Dziecka, wybierz podróż marzeń. Dokąd polecieć z dziećmi w 2026 r.?

Bartosz Biskupski
dzisiaj, 13:20
Wycieczka do Paryża jako prezent na Dzień Dziecka/Forsal.pl
Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Rodzice szukają wyjątkowych pomysłów na prezent, a w zabieganych czasach nie ma nic lepszego niż wspólnie spędzony czas i piękne wspomnienia. Zamiast kolejnych Lego czy smart elektroniki warto zaskoczyć i sprawić dzieciom radość wspólnym wyjazdem.

Pytani o kierunek i pomysł na prezent dla najmłodszych użytkownicy internetowego biura podróży eSky.pl wskazują m.in. kierunek do Paryża (Disneyland), duńskiego Billund (Legoland). Duża część ankietowanych wybiera też kierunek z nutą edukacji, na magiczną Maltę czy mitologiczną Kretę.
W sumie dotychczas w 2026 r. wyjazdy z dziećmi stanowią już 26 proc. wszystkich pakietów Lot+Hotel wykupionych za pośrednictwem eSky.pl.

Większość, 6 na 10 rodzin podróżujących z najmłodszymi odkrywcami świata, decyduje się na dłuższe wyjazdy, trwające co najmniej 5 dni. Z danych wynika, że wyraźnie cenią sobie komfort. Ponad połowa familijnych pakietów eSky zawiera hotele o standardzie przynajmniej czterogwiazdkowym, a co trzeci to opcja all-inclusive.
Dzisiejsi rodzice są coraz bardziej świadomi i wiedzą, jak ważne są doświadczenia, nie rzeczy. Dzieci szybko nudzą się podarowanymi prezentami, a dobrze zaplanowany wyjazd pozostaje w pamięci na długie lata. Wspólnie spędzony czas i przeżycia to najlepszy prezent, jaki można podarować. Dzięki podróżom młodzi odkrywcy poznają nowe kultury, przeżywają przygody oraz doświadczają żywych lekcji historii, które poszerzają horyzonty. Podróżowanie całą rodziną nie jest już tak skomplikowane logistycznie, jak jeszcze kilka lat temu. Co jednak najważniejsze, moment planowania wyjazdu i czekania na tę przygodę, a po powrocie jej wspominanie przedłuża radość z prezentu – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w wyszukiwarce lotów eSky.pl.

Paryż plus Disneyland, czyli wyjazd do stolicy Francji

Wśród najpopularniejszych kierunków na krótkie wyjazdy rodzinne wyróżniają się miejsca stworzone z myślą o dzieciach, ale oferujące doświadczenia, które angażują całą rodzinę. Paryż i położony w jego pobliżu Disneyland to propozycja dla tych, którzy chcą spełnić dziecięce marzenia w najbardziej klasycznym wydaniu.
Spotkania z ulubionymi bohaterami, parady, spektakle i tematyczne krainy sprawiają, że granica między bajką a rzeczywistością praktycznie zanika. Jednocześnie sam Paryż daje możliwość uzupełnienia wyjazdu o spokojniejsze, miejskie doświadczenia – spacery i zwiedzanie. 4 dni w pakiecie Lot +Hotel ze śniadaniem tuż przy Disneylandzie to koszt od 879 zł od osoby.

Zabawa edukacyjna i kreatywność w stolicy klocków Lego

Z kolei duńskie Billund to prawdziwe królestwo wyobraźni. W Legolandzie dzieci mogą przenieść się do świata zbudowanego z klocków, gdzie wszystko – od miniaturowych miast po rollercoastery – zaprojektowane jest tak, by pobudzać kreatywność i zachęcać do wspólnej zabawy.
To kierunek, który łączy rozrywkę z elementem edukacyjnym i daje przestrzeń do rodzinnego odkrywania. 4-dniowy wyjazd do Billund do hotelu ze śniadaniem w pobliżu głównej atrakcji miasta w pakiecie z przelotem to koszt od 1 279 zł od osoby.

Malta to podróż jak na filmie

Coraz częściej rodziny podchodzą do planowania wakacji bardziej elastycznie – zamiast podporządkowywać cały wyjazd wyłącznie atrakcjom dla dzieci, wplatają je jako element większej podróży.
Przykładem jest Malta, gdzie klasyczny wypoczynek nad morzem czy zwiedzanie można uzupełnić wizytą w wiosce Popeye – wyjątkowym parku rozrywki zbudowanym na planie filmowym, który zachwyca najmłodszych, ale jednocześnie stanowi ciekawą atrakcję także dla rodziców.
Taki model podróżowania pozwala zachować równowagę między potrzebami dzieci i dorosłych, a jednocześnie sprawia, że wyjazd jest bardziej różnorodny i angażujący dla wszystkich uczestników. Tydzień wakacji na Malcie w formule Lot+Hotel z dwoma posiłkami to koszt od 1 759 zł od osoby.

Kreta all-inclusive, mity morze i plaża

Na dłuższe wakacje rodziny najczęściej wybierają sprawdzone, słoneczne kierunki, które łączą wygodę z różnorodnością atrakcji. Kreta od lat pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych wyborów.
Szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi z dziećmi, a infrastruktura hotelowa – od klubów dla najmłodszych po aquaparki – pozwala dopasować tempo wyjazdu do potrzeb całej rodziny.
ednocześnie Kreta oferuje znacznie więcej niż klasyczny wypoczynek: rodzinne wycieczki w głąb wyspy, odkrywanie lokalnej kuchni i zabytków czy wizyty w parkach wodnych sprawiają, że każdy dzień może wyglądać inaczej. Tygodniowe wakacje all-inclusive w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel to koszt od 1 539 zł.

Znów można zarabiać na lokatach: 6 procent – tyle teraz odsetek od oszczędności. Co jeszcze oferują banki w kwietniu 2026
Powiązane
Fińskie miasto Espoo, z sauny w świat deeptech, AI i technologii kwantowych
Już nie Krzemowa Dolina: Espoo - najlepsze na świecie miejsce dla wirtuozów IT ściąga polskich informatyków bajecznymi warunkami pracy i życia
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin ma już plany ewakuacji ludności. Decyzja w ciągu 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin ma już plany ewakuacji ludności. Decyzja w ciągu 15 minut
Wizualizacje pracowni z Dubaju
Cieśnina Jedności ma ominąć Ormuz. Dubaj chce przekopać góry i zbudować nowe miasta
