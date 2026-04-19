6 procent – tyle teraz daje zarobić najlepsza lokata. Do wyboru są trzy oferty – jaki bank ma je w ofercie

Najlepsze lokaty w kwietniu 2026 roku z oprocentowaniem 6 procent

Każdy kto chroni oszczędności w najbardziej bezpieczny sposób, czyli poprzez bankowe lokaty, wie że najwyższe oprocentowanie jakie jest oferowane na rynku dotyczy depozytów przyjmowanych przez bank na specjalnych zasadach: często tylko dla nowych klientów, na krótki ściśle określony czas albo odwrotnie – tylko dla klientów posiadających już w tym banku konto osobiste. Nie inaczej jest z topowymi lokatami w kwietniu 2026 r. Najwyższe oprocentowanie w ofercie lokat to 6 procent – oczywiście w skali roku. Do wyboru są jednak trzy pozycje ofertowe. Oto one i ich warunki.

W Credit Agricole 6 proc. na lokacie otrzymają osoby, które założą tam konto. Takie oprocentowanie gwarantowane jest przez pierwszy miesiąc Lokaty Powitalnej i dotyczy depozytów od tysiąca do 100 tys. zł. Można 6 proc. w skali roku utrzymać na tej lokacie przed kolejne dwa miesiące, trzeba jednak spełnić szereg dodatkowych warunków związanych z aktywnym korzystaniem z nowo założonego rachunku. W przeciwnym przypadku po upływie miesiąca zdeponowane oszczędności podlegają dalszemu oprocentowaniu na standardowych warunkach. Zbliżoną ofertę ma UniCredit, który 6 proc. w skali roku dla lokaty w wysokości do 100 tys. zł ma dla klientów, jako bonus – Prostą lokatę powitalną – za założenie rachunku. To atrakcyjne oprocentowanie jednak także tu nie trwa długo – przez pierwsze dwa miesiące lokaty.

Velolokata dla aktywnych w Velobanku jest oprocentowana 6 proc. w skali roku jeszcze dłużej, bo aż do sześciu miesięcy. Skorzystać z niej mogą oczywiście także klienci, którzy dopiero zaczną korzystać z oferty tego banku. Lokata objęta promocyjnym oprocentowaniem dotyczy depozytów od 2 do 50tys. zł. Dodatkowy warunek – to wpływa na konto w każdym miesiącu trwania takiej lokaty minimum 2 tys. zł. Niespełnienie warunku prowadzi do obniżenia oprocentowania – lokata ma naliczane odsetki w skali roku wynoszące tylko 2,50 proc.

Najlepsza lokata kwiecień 2026: co z oferty banku wybrać, by osiągnąć maksymalne korzyści

Trzeba pamiętać, że oszczędzanie w formie lokat na ogólnych warunkach – czyli bez korzystania lub po skorzystaniu z oferty specjalnej nie da nigdy aż takich profitów. Co gorsza, trzymanie pieniędzy na standardowym rachunku – koncie osobistym często nie daje w ogóle żadnego oprocentowania.

Dlatego jeśli chcemy, by nasze rezerwowe pieniądze czy oszczędności w jakikolwiek sposób procentowały, przenieśmy je na rachunek oszczędnościowy. W dużych bankach jest to zazwyczaj dodatkowa opcja, prosta do wykonania, umowy o prowadzenie konta osobistego. Znajdujące się tam pieniądze są zawsze oprocentowane, choć to oprocentowanie zazwyczaj jest niewysokie, rzędu do 2 proc. Jednak to i tak jest korzyść w porównaniu z rachunkiem bieżącym. Na takim rachunku oszczędnościowym możemy też trzymać oprocentowane pieniądze bez żadnych ograniczeń kwotowych ani czasowych. Gdy chcemy zwiększyć korzyści i zyskać wyższe oprocentowanie, wybierając konkretny produkt z oferty musimy przygotować się na określone ograniczenia.

Po pierwsze najwyżej oprocentowane lokaty mają zwykle ograniczenia kwotowe, na dodatek odnoszące się do stałych klientów i pochodzenia gotówki – np. wyższe oprocentowanie przez kilka miesięcy dotyczy nowych środków przekazywanych na konto oszczędnościowe. Z kolei najwyższe oprocentowanie dotyczy lokat długookresowych – gdy umowę zawieramy na rok lub dłużej. Zazwyczaj zresztą w okresie trwania umowy pieniądze muszą być zamrożone, a jeśli już nawet umowa przewiduje pewną elastyczność, to niemal zawsze ceną za to jest zgoda na obniżenie wysokości oprocentowania.

Po drugie – musimy właśnie mieć świadomość, że wysokość oprocentowania lokaty mocno jest uzależniona od okresu jej trwania. Tak więc najwyższe oprocentowanie dotyczy lokat rocznych lub pieniędzy deponowanych na dłużej niż rok. Średnie oprocentowanie zaś gwarantują lokaty na średni okres a więc z reguły od trzech do sześciu miesięcy. No i oczywiście lokaty z umową krótszą niż na trzy miesiące są w ofercie tymi, które gwarantują najniższe w skali roku oprocentowanie depozytu.