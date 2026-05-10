Eksperci nie mają wątpliwości: część zawodów zniknie lub mocno się zmieni, ale jednocześnie pojawią się zupełnie nowe specjalizacje. Kluczowe stanie się nie tylko to, czego młodzi ludzie nauczą się na studiach, ale również ich gotowość do ciągłego zdobywania nowych kompetencji.

Jakie kierunki i umiejętności mogą okazać się najważniejsze do 2035 roku? Według ekspertów przyszłość będzie należała do osób łączących technologię, kreatywność i umiejętność pracy z ludźmi.

Sztuczna inteligencja zmieni niemal każdą branżę

Rozwój sztucznej inteligencji już dziś wpływa na rynek pracy. AI pomaga w analizie danych, tworzeniu treści, medycynie, logistyce i finansach.

Eksperci przewidują, że do 2035 roku osoby rozumiejące działanie nowoczesnych technologii będą należały do najbardziej poszukiwanych specjalistów.

Nie chodzi jednak wyłącznie o programistów. Coraz większe znaczenie będą miały także osoby potrafiące współpracować z systemami AI i wykorzystywać je w różnych branżach.

Data science i analiza danych

Świat produkuje dziś ogromne ilości danych. Firmy, instytucje i państwa potrzebują specjalistów, którzy potrafią je analizować i wyciągać właściwe wnioski.

Dlatego eksperci wskazują, że kierunki związane z analizą danych, matematyką, statystyką i informatyką będą należały do najbardziej przyszłościowych. Analitycy danych już dziś należą do jednych z najlepiej opłacanych specjalistów na rynku.

Cyberbezpieczeństwo stanie się kluczowe

Wraz z rozwojem technologii rośnie również liczba cyberataków i zagrożeń w sieci. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa będą potrzebni zarówno w biznesie, jak i administracji publicznej czy sektorze finansowym.

Eksperci przewidują, że niedobór takich pracowników będzie w kolejnych latach jeszcze większy.

Zielona energia i transformacja klimatyczna

Transformacja energetyczna to jeden z największych procesów gospodarczych XXI wieku. Rozwój odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i nowoczesnych technologii ekologicznych sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na inżynierów i ekspertów związanych z energetyką.

Przyszłościowe mogą okazać się kierunki związane z ochroną środowiska, energetyką odnawialną czy nowoczesnym budownictwem.

Medycyna i biotechnologia

Starzejące się społeczeństwa oznaczają rosnące zapotrzebowanie na pracowników ochrony zdrowia. Eksperci przewidują dynamiczny rozwój biotechnologii, telemedycyny i medycyny personalizowanej.

Przyszłościowe będą nie tylko klasyczne kierunki medyczne, ale również bioinformatyka i technologie medyczne.

Kompetencje miękkie będą jeszcze ważniejsze

Choć technologia rozwija się bardzo szybko, eksperci podkreślają, że człowiek nadal pozostanie kluczowy. Umiejętność komunikacji, współpracy, kreatywność czy zdolność rozwiązywania problemów będą coraz bardziej cenione przez pracodawców.

To właśnie kompetencje miękkie mają odróżniać ludzi od maszyn i sztucznej inteligencji.

Psychologia i zdrowie psychiczne

Coraz większą rolę odgrywa również zdrowie psychiczne. Wiele krajów już dziś zmaga się z niedoborem psychologów i terapeutów. Eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się dobrostanem psychicznym będzie stale rosło.

Dotyczy to zarówno psychologów klinicznych, jak i ekspertów wspierających zdrowie psychiczne w szkołach czy firmach.

Edukacja przyszłości będzie wyglądała inaczej

Zmieniający się świat wymusza również zmiany w edukacji. Coraz większe znaczenie zyskują interdyscyplinarne kierunki łączące wiedzę technologiczną, biznesową i społeczną.

Eksperci podkreślają, że przyszłość może należeć do osób potrafiących łączyć kompetencje z różnych obszarów.

Studia to dopiero początek

Doradcy zawodowi przypominają, że do 2035 roku wiele osób będzie musiało kilkukrotnie zmieniać zawód lub specjalizację. Dlatego najważniejszą kompetencją przyszłości może okazać się umiejętność ciągłego uczenia się.

Eksperci podkreślają, że elastyczność i gotowość do rozwoju będą ważniejsze niż jeden konkretny dyplom.

Wniosek: przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią się adaptować

Eksperci są zgodni: przyszłościowe będą przede wszystkim kierunki związane z technologią, analizą danych, energetyką, medycyną i cyberbezpieczeństwem. Jednocześnie coraz większe znaczenie będą miały kompetencje miękkie i zdolność współpracy z nowoczesnymi technologiami.

Rynek pracy przyszłości ma należeć do osób, które nie boją się zmian i potrafią szybko dostosowywać się do nowych warunków.