Najbardziej żałowane kierunki studiów. Absolwenci mówią wprost: „Nikt nas na to nie przygotował”

Katarzyna Kania
dzisiaj, 10:31
Jeszcze przed maturą wielu młodych ludzi słyszy, że wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Problem w tym, że podejmowanie takiej decyzji w wieku kilkunastu lat bywa niezwykle trudne.

Presja rodziny, moda na konkretne kierunki, wizje wysokich zarobków albo po prostu brak pomysłu na siebie sprawiają, że część studentów już po kilku semestrach zaczyna żałować swojego wyboru.

Eksperci rynku pracy podkreślają, że rozczarowanie studiami staje się dziś coraz częstszym zjawiskiem. Absolwenci zwracają uwagę nie tylko na trudności ze znalezieniem pracy, ale również na oderwanie uczelni od realiów rynku i brak przygotowania do dorosłego życia zawodowego.

Prawo: prestiż nie gwarantuje sukcesu

Prawo od lat uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków. Wielu maturzystów wybiera je z myślą o wysokich zarobkach i społecznej pozycji.

Problem pojawia się jednak po studiach. Rynek prawniczy jest dziś bardzo konkurencyjny, a zdobycie dobrze płatnej pracy często wymaga dodatkowych aplikacji, specjalizacji i lat doświadczenia.

Część absolwentów przyznaje, że rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza niż wyobrażenia z czasów liceum.

Psychologia: ogromne zainteresowanie i duża konkurencja

Psychologia należy dziś do najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Wielu studentów wybiera ją z zainteresowania ludźmi lub chęci pomagania innym. Problem polega jednak na tym, że rynek pracy dla psychologów bywa bardzo wymagający.

Eksperci podkreślają, że sam dyplom często nie wystarcza. Potrzebne są dodatkowe kursy, szkolenia i wieloletnie doświadczenie.

Kierunki humanistyczne i problem z konkretnymi kompetencjami

Część absolwentów kierunków humanistycznych przyznaje, że po studiach miała problem z określeniem swojej ścieżki zawodowej. Pracodawcy coraz częściej oczekują konkretnych umiejętności praktycznych, których część studentów nie zdobywa podczas nauki.

Nie oznacza to jednak, że po humanie nie ma pracy. Wielu absolwentów odnajduje się w marketingu, mediach, HR czy branży kreatywnej.

Turystyka i zarządzanie, kierunki wybierane „bo są łatwe”

Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że część studentów wybiera kierunki uznawane za mniej wymagające.

Problem pojawia się wtedy, gdy po ukończeniu studiów okazuje się, że konkurencja na rynku jest bardzo duża, a pracodawcy oczekują doświadczenia i specjalizacji.

Absolwenci często przyznają, że zabrakło im praktycznych kompetencji potrzebnych do znalezienia dobrze płatnej pracy.

Największy problem? Brak kontaktu z rzeczywistością

Wielu absolwentów podkreśla, że uczelnie często nie przygotowują studentów do realiów rynku pracy.

Studenci narzekają na nadmiar teorii, niewystarczającą liczbę praktyk oraz brak wiedzy o tym, jak wygląda codzienna praca w zawodzie.

Eksperci zwracają uwagę, że młodzi ludzie często wybierają studia bez pełnej świadomości tego, jak wygląda późniejsza ścieżka kariery.

Presja społeczna nadal jest ogromna

Psychologowie podkreślają, że wielu młodych ludzi wybiera kierunek nie z własnego zainteresowania, ale pod wpływem oczekiwań rodziny lub otoczenia.

Część studentów boi się wybrać szkołę zawodową, technikum czy alternatywną ścieżkę kariery, ponieważ studia wciąż bywają traktowane jako symbol sukcesu.

Eksperci podkreślają jednak, że rynek pracy bardzo się zmienił i sam dyplom coraz rzadziej gwarantuje dobrą przyszłość.

Coraz więcej osób zmienia kierunek lub się przebranżawia

Zmiana kierunku studiów albo całkowite przebranżowienie przestały dziś być czymś wyjątkowym. Wielu młodych ludzi po kilku latach odkrywa, że chce rozwijać się w zupełnie innym obszarze niż pierwotnie planowali.

