Oczekiwany wzrost przychodów

Z raportu firmy Deloitte wynika, że optymizm firm z sektora handlu detalicznego - 96 proc. firm oczekuje wzrostu przychodów branży w tym roku - opiera się przede wszystkim na inwestycjach w efektywność operacyjną, technologię oraz lepsze wykorzystanie danych.

Według blisko 70 proc. ankietowanych menedżerów branży retail zachowania takie jak wybór tańszych produktów, zakupy w kanałach oferujących niższe ceny czy rezygnacja z wygody na rzecz oszczędności to trwała zmiana, a nie chwilowa reakcja na inflację.

Cena nie jest już najważniejsza

„Widzimy wyraźnie, że wartość w handlu detalicznym przestała być definiowana wyłącznie przez cenę. Nawet 40 proc. postrzeganej wartości marki wynika dziś z czynników pozacenowych, takich jak jakość oferty, doświadczenie zakupowe, dostępność produktów czy mechanizmy lojalnościowe. W praktyce oznacza to konieczność projektowania strategii handlowych, które równoważą cenę, doświadczenie i dostępność, zamiast opierać się na jednolitych, kosztowych modelach konkurencji” - podkreśliła, cytowana w raporcie, Dorota Cudna-Sławińska z Deloitte.

W informacji podkreślono, że rola sztucznej inteligencji w handlu wykracza dziś poza optymalizację procesów – Deloitte wskazuje, że coraz częściej kształtuje ona także sposób, w jaki konsumenci docierają do produktów i dokonują wyborów zakupowych. Dziewięciu na dziesięciu badanych liderów branży spodziewa się, że w 2026 roku narzędzia oparte na AI będą częściej używane przez klientów do wyszukiwania produktów niż tradycyjne wyszukiwarki.

Sztuczna inteligencja wkracza do handlu

Ponadto w perspektywie najbliższych 12-24 miesięcy 68 proc. organizacji planuje wykorzystanie autonomicznych agentów AI m.in. w planowaniu popytu, zarządzaniu zapasami, optymalizacji cen, marketingu oraz zwiększaniu widoczności łańcucha dostaw. Jednocześnie 44 proc. respondentów stwierdziło, że starsze systemy stosowane w ich firmach spowalniają proces innowacji, co wskazuje na rzeczywistą potrzebę inwestowania w przejrzyste, połączone architektury danych.

Koszy będą rosnąć

„Zmiany w sposobie podejmowania decyzji oraz rosnąca rola danych i technologii coraz wyraźniej uwidaczniają znaczenie odporności operacyjnej w handlu detalicznym. Aż 95 proc. liderów branży spodziewa się dalszego wzrostu kosztów w 2026 roku, co skłania organizacje do rewizji dotychczasowych modeli zaopatrzenia i logistyki. W odpowiedzi 66 proc. firm planuje restrukturyzację łańcuchów dostaw, obejmującą m.in. onshoring, nearshoring oraz dywersyfikację bazy dostawców, w celu zwiększenia przewidywalności operacyjnej i ograniczenia ryzyk związanych z niestabilnością handlu międzynarodowego” - dodano.

Badanie zostało przeprowadzone online od 13 października do 19 listopada 2025 r. Wzięło w nim udział 330 przedstawicieli kadry kierowniczej branży handlu detalicznego. Respondentami byli członkowie najwyższej i wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialni za kluczowe inicjatywy strategiczne swoich organizacji lub mający na nie istotny wpływ.

Deloitte to sieć spółek, która zrzesza 415 tys. specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, świadczących usługi w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej czy doradztwa gospodarczego.