Prezentacja nowego fińskiego F-35 Lightning II

Uroczysta prezentacja nowego fińskiego F-35 Lightning II odbyła się we wtorek w USA w zakładach produkcji Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Finlandia zamówiła 64 takie maszyny, które zastąpią stopniowo wysłużone F/A 18 Hornet, wprowadzone do użytku w latach 90 ub. wieku.

Największy projekt zbrojeniowy w historii kraju

Całe zamówienie, szacowane na ponad 10 mld euro, jest największym projektem zbrojeniowym w historii kraju. Decyzję o zakupie F-35 podjęto w grudniu 2021 r. za czasów lewicowych rządów Sanny Marin, zanim fińskie władze zdecydowały się wstąpić do NATO w odpowiedzi na atak Rosji a Ukrainę. Dostawy nowych wielozadaniowych samolotów do Finlandii rozpoczną się w 2026 r.

– Cały program F-35 i związane z nim zamówienia podniesie fińską obronę powietrzną na nowy poziom – stwierdził szef resortu obrony. Podkreślił, że fiński koncern zbrojeniowy Patria będzie zaangażowany w produkcję silników oraz części kadłubów tych maszyn.

Dzięki F-35 obrona powietrzna Finlandii zrobi duży krok naprzód

Dowódca fińskich sił powietrznych, gen. Timo Herranen również podkreślił, że dzięki F-35 obrona powietrzna Finlandii zrobi duży krok naprzód, współtworząc system odstraszania dla całego regionu skandynawskiego i północno-wschodniej flanki NATO.

W listopadzie w Helsinkach podczas posiedzenia Nordyckiej Współpracy Obronnej (Nordefco), w skład której wchodzą Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia i Islandia, minister obrony Hakkanen ogłosił, że po 2030 r. Skandynawia będzie mieć ponad 200 myśliwców nowej generacji w ramach tworzonych sił powietrznych zdolnych do wspólnych operacji.