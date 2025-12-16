Rosja nadal będzie stanowić zagrożenie

Polityk wezwał Unię Europejską do przeznaczenia większych środków na obronność w państwach znajdujących się na pierwszej linii frontu.

- Wiemy, że gdy w Ukrainie zapanuje pokój, Rosja nadal będzie stanowić zagrożenie. Oczywiste jest, że przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy i tej bałtyckiej (…) To oczywiste, że potrzebujemy wsparcia finansowego z Brukseli – podkreślił Orpo.

Wielkie odkrycie pod dnem Bałtyku. Niemcy grożą palcem Polsce
Wielkie odkrycie pod dnem Bałtyku. Niemcy grożą palcem Polsce

Zobacz również

Europa powinna być gotowa do obrony

Zdaniem szefa rządu Finlandii, Europa powinna być gotowa do obrony, gdy amerykańskie wojska zaczną się wycofywać z kontynentu. - Wiemy, że Stany Zjednoczone zmniejszą wsparcie i udział w obronności w Europie, ponieważ mają wiele innych obaw dotyczących bezpieczeństwa – wyjaśnił polityk.

Czołgi wyjadą z polskiej fabryki. Rodzi się nowa potęga w Europie
Czołgi wyjadą z polskiej fabryki. Rodzi się nowa potęga w Europie

Zobacz również

We wtorek Finlandia będzie gospodarzem pierwszego szczytu ośmiu państw ze wschodniej flanki UE, które dzielą granicę morską lub lądową z Rosją i Białorusią. Przywódcy Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii, Szwecji, Bułgarii i Rumunii mają podjąć próbę przyjęcia wspólnej polityki w takich obszarach jak obrona powietrzna, drony i wojska lądowe. Tematem rozmów będzie też przemieszczanie wojsk i transport broni na kontynencie.

Z Londynu Marta Zabłocka