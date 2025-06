W pełni autonomiczna jazda nadal nie jest uważana za gotową do wprowadzenia na rynek masowy, mimo, że rozwój i wdrażanie robotaksówek w wybranych miastach w Chinach i USA postępują w stałym tempie. Jedną z głównych przeszkód często podnoszonych przez krytyków są kwestie bezpieczeństwa. Niektóre z wypadków okazał się bardzo groźne i doprowadziły nawet do zawieszenia zezwoleń na testy autonomicznych pojazdów. W takie sytuacji znalazła się np. spółka zależna General Motors AV Cruise w San Francisco.

Jeszcze niedoskonała technologia

Jak bezpieczne są robotaksówki częściowo odzwierciedlone wskaźniku wypadków/kolizji na tle przejechanych kilometrów, porównaniu ze wszystkimi pojazdami silnikowymi. Niestety robotaksówki nie wypadają najlepiej w tym porównaniu. Jak pokazują dane wskaźnik incydentów drogowych robosamochodów znacznie przewyższa ogólny wskaźnik wypadków pojazdów mechanicznych z ludźmi za kierownicą.

Wskaźnik incydentów drogowych robotaxi

W 2023 r. w Kalifornii zarejestrowano ponad 1600 pojazdów na testy jazdy autonomicznej. Według stanowego Departamentu Pojazdów Mechanicznych, od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. pojazdy te przejechały po drogach publicznych Kalifornii łącznie 9 milionów mil, czyli prawie 14,5 mln km. Zgodnie danymi z raportów o kolizjach pojazdów autonomicznych, w 2023 r. autonomiczne pojazdy testowe brały udział w 132 kolizjach/wypadkach, co daje wskaźnik wypadków wynoszący 14,6 na milion przejechanych mil.

Wskaźnik dla robotaxi jest 7,5 razy wyższy niż dla aut z kierowcą

I chociaż w porównaniu do poprzednich lat widoczna jest poprawa, to nadal jest to znacznie gorszy wynik niż ogólny wskaźnik wypadków pojazdów mechanicznych w Stanach Zjednoczonych.

Z szacunków Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w 2023 r. policja zgłosiła 1,9 wypadków na milion przejechanych mil, czyli o ponad 7,5 mniej niż w przypadku robotaksówek. To sugeruje, że samochody autonomiczne nie są jeszcze gotowe do masowej adopcji.

Źródło: Statista