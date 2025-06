Wypadek Tesli ze skutkiem śmiertelnym. Autopilot nie zadziałał. Jest już pozew

Spadkobiercy trzech osób, które zginęły w wypadku Modelu S z 2024 r. wyposażonego w autopilota i funkcje pełni autonomicznej jazdy, pozwali Teslę. Do wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku na Garden State Parkway w New Jersey.