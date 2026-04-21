4,75 proc. rocznie dają teraz zarobić obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Warto w nie inwestować gdy inflacja wraca?

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa emitowane przez ministra finansów to wraz z lokatami w bankach najbezpieczniejsza forma chronienia oszczędności przed utratą ich wartości i dająca choćby skromne zyski. Co miesiąc pojawia się nowa oferta obligacji oszczędnościowych i niezmiennie znajdują one nabywców, którzy lokują w nie miliardy złotych. Nie wszystkie obligacje jednak cieszą się podobnym powodzeniem – jedne są kupowane chętniej, inne mniej chętnie, a inwestorzy doskonale potrafią wybierać te, które – podobnie jak wybór między lokatami krótko- czy długoterminowymi – odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa: które teraz dają największą korzyść

Dlatego analiza struktury sprzedaży obligacji oszczędnościowych może być doskonałą podpowiedzią dla tych oszczędzających, którzy dopiero teraz zamierzają. Ostatnie wyniki jakimi dysponujemy dotyczą sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w marcu 2026 roku. Nabywcy wydali wtedy na takie papiery wartościowe ponad 7,3 miliarda złotych, a aż dwie trzecie tej kwoty zostało przeznaczone na dwa typy obligacji: obligacje jednoroczne oraz obligacje trzyletnie.

Dlaczego akurat te obligacje oszczędnościowe a nie np. trzymiesięczne, dwuletnie czy czteroletnie miały największe wzięcie i czy te ich parametry dalej skazują na największe obecnie korzyści? By odpowiedzieć na to pytanie, sprawdźmy jakie właśnie korzyści dają obligacje roczne i trzyletnie i czym odróżniają się one od pozostałych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Zwłaszcza, że jedne i drugie znajdują się też w ofercie kwietniowej Ministerstwa Finansów.

Obligacje jednoroczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4,00 proc. w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP. Przypomnijmy, że ta nie zmieniła się w w kwieitniu i wynosi 3,75 procent. Odsetki są wypłacane co miesiąc. Z kolei obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 4,40 proc. rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Najkorzystniejsze obligacje oszczędnościowe teraz: zysk bez ryzyka, gwarancja korzyści niezależne od inflacji

Popularność obu rodzajów obligacji wskazuje na wyraźny podział oszczędzających według celów oszczędzania: obligacje jednoroczne to najkorzystniejszy produkt dla oszczędzających w krótszym terminie, a obligacje czteroletnie – dla chcących zabezpieczyć swoje oszczędności w dłuższej perspektywie. Wybierający obligacje zgadzają się na uzależnienie swoich oszczędności od bieżących decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli nie będzie ona zmieniać wysokości stopy referencyjnej będzie to wciąż 3,75 proc. odsetek, ale jeśli stopy podwyższy wskutek rosnącej inflacji, ich oprocentowanie w kolejnych miesiącach też wzrośnie. Z kolei ryzyko niższego oprocentowania jest niewielkie, bo nawet przy obniżającej się inflacji w ciągu roku RPP stóp procentowych obniżyć za bardzo nie powinna.

Z kolei preferujący obligacje trzyletnie chcą się zabezpieczyć przed inflacją i zbyt dużą obniżką stóp jednocześnie. Zadowala ich więc oprocentowanie 4,40 proc. gwarantowane przez najbliższe trzy lata. Dodatkowym atutem są odsetki od odsetek w dwóch ostatnich latach inwestycji. Można by powiedzieć, że amatorzy tej formy obligacji stawiają na gwarancję pewnego zysku, który zostanie osiągnięty bez potrzeby ryzyka związanego z niepewnością jak stopy procentowe NBP będą się kształtowały przez trzy najbliższe lata.

To też przesądza o tym, że oszczędzający zdecydowanie bardziej wolą obligacje trzyletnie od czteroletnich. Te drugie bowiem są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Aktualnie oprocentowanie obligacji czteroletnich w pierwszym roku oszczędzania wynosi 4,75 proc., zaś w kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50 proc. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.