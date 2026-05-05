Ponad 3,5 mln wniosków o 800 plus. ZUS wyjaśnia do kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby pieniądze nie przepadły

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 17:30
Kwota 800 plus powinna wzrosnąć?
Do 30 kwietnia można było składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy. 3,5 mln rodziców dopełniło formalności, jednak to nie wszyscy. Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus, żeby pieniądze nie przepadły, ale zostały wypłacone z wyrównaniem? Kiedy ZUS nie wypłaci 800 plus, bo wniosek zostanie złożony zbyt późno?

Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły miliony wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Obejmują one 4 965 806 dzieci. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2026/2027. Dotyczą one niemal 5 mln dzieci. Aby nie stracić pieniędzy – nawet jeśli wypłata nie będzie ciągła – wniosek można wysłać najpóźniej do 30 czerwca.

Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze pieniądze za nowy okres trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, nadal otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, ZUS przekaże świadczenie za wcześniejsze miesiące.

Ważne

Jeżeli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.

Nie wszyscy o tym wiedzą. Czy można pobierać 800 plus na dorosłe, uczące się dziecko?

Wniosek o 800 plus tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:

  • platformy eZUS,
  • aplikacji mZUS,
  • portalu Emp@tia lub
  • bankowości elektronicznej.

Zmiany dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców

Od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.

Dziecko, w zależności od wieku, powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dzieci poniżej 6 roku życia.

Ważne

Zarówno osoba dorosła, która ubiega się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Źródło: Alerter: Aktualności - ZUS
