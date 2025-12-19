Działania wywiadowcze na europejskich wodach

Rosyjski personel powiązany z siłami zbrojnymi i siłami bezpieczeństwa Rosji bierze udział w działaniach wywiadowczych na europejskich wodach, potajemnie pracując na tankowcach transportujących rosyjską ropę i omijających zachodnie sankcje - poinformowała amerykańska TV.

W ostatnich miesiącach niektóre z tych jednostek tuż przed wypłynięciem z portów powiększyły swoje załogi - przekazały źródła w ukraińskim wywiadzie. CNN widziała listy członków załóg dwóch statków; większość z nich - to osoby spoza Rosji. Pod koniec list były jednak też nazwiska i dane paszportowe Rosjan.

Taktyka Kremla stała się bezczelna

Dołączenie Rosjan związanych ze służbami bezpieczeństwa do załóg niepokoi Europę, gdyż pokazuje, jak bezczelna stała się taktyka Kremla - zauważyła stacja.

CNN ustaliła, że część z tych mężczyzn jest zatrudniona przez rosyjską firmę Moran Security. Niektórzy są najemnikami, wcześniej pracującymi dla rosyjskich prywatnych firm wojskowych, takich jak grupa Wagnera.

Moran - to prywatna firma ochroniarska, powiązana z rosyjskimi służbami i wojskiem - przekazały zachodnie źródła wywiadowcze. Jest ona objęta amerykańskimi sankcjami od 2024 r.

Pracownicy tej firmy zostali skierowani na wiele tankowców rosyjskiej floty cieni i często są jednymi Rosjanami na pokładzie. Ukraiński wywiad utrzymuje, że zaobserwował obecność tych osób na tankowcach przed sześcioma miesiącami.

Kolejne narzędzie wojny hybrydowej

Jedno ze źródeł z zachodniego wywiadu podało, że personel firmy Moran fotografował z pokładu tankowca europejskie instalacje wojskowe. Pracownicy firmy mają też zapewniać, że kapitan jednostek działa zgodnie z wytycznymi Kremla.

Przedstawiciele służb bezpieczeństwa twierdzą, że skierowanie na te jednostki uzbrojonych mężczyzn z wojskowym doświadczeniem - to kolejne narzędzie wykorzystywane przez Kreml do prowadzenia wojny hybrydowej. Źródła wywiadowcze poinformowały również CNN, że mężczyźni ci dopuścili się sabotażu, ale nie podały dalszych szczegółów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska