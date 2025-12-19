Czym dla Putina są "pierwotne przyczyny"?

Jako „pierwotne przyczyny” Rosja określa fałszywe preteksty, pod którymi zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku, łamiąc prawo międzynarodowe.

Wojna w Ukrainie: sytuacja na froncie

Putin rozpoczął konferencję od zapewnień, że wojska rosyjskie przejęły strategiczną inicjatywę na froncie na wszystkich kierunkach. Oznajmił, że Siewiersk i Konstantynówka w obwodzie donieckim znajdują się w 50 proc. pod kontrolą rosyjską, a Kupiańsk jest okrążony.

Wcześniej Rosja ogłosiła, że Kupiańsk, ważny węzeł komunikacyjny w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, został zajęty przez jej wojska pod koniec listopada. Działania kontrofensywne armii ukraińskiej doprowadziły jednak do okrążenia rosyjskich oddziałów w centrum oraz odzyskania kontroli na północną i zachodnią częścią Kupiańska. 12 grudnia miasto i walczące tam ukraińskie oddziały odwiedził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.