Oświadczenie Donalda Trumpa

„Senat USA nie powinien opuszczać miasta, dopóki nie będzie miał porozumienia w sprawie zakończenia shutdownu Demokratów” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

„Jeśli nie będą mogli dojść do porozumienia, Republikanie powinni zakończyć filibuster NATYCHMIAST i zająć się naszymi wspaniałymi amerykańskimi pracownikami!” – dodał. Obowiązująca w Senacie procedura filibuster zakłada konieczność przekroczenia progu 60 głosów do uchwalenia ustawy.

Najdłuższy shutdown w historii USA

Obecny shutdown trwa 38 dni i jest najdłuższym w historii USA. Opozycja blokuje uchwalenie nowego budżetu, bowiem domaga się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu „Obamacare”. Na razie nie wygląda na to, by impas między Demokratami i Republikanami w sprawie finansowania rządu miał być przełamany w najbliższej perspektywie – podkreślają media.

Z powodu paraliżu budżetowego w piątek odwołane zostały setki lotów na 40 największych amerykańskich lotniskach. W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty, co już doprowadziło do znaczących opóźnień na lotniskach.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)