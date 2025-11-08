Odwołane i opóźnione loty

Według serwisu FlightAware odwołanych zostało co najmniej 1017 lotów, a ok. 5,4 tys. było opóźnionych. Na waszyngtońskim lotnisku Reagana opóźnienia odlotów sięgały czterech godzin; 17 proc. lotów było odwołanych, a ok. 40 proc. było opóźnionych – podał Reuters.

Podróżujący skarżą się w mediach na utrudnienia. Najwięcej odwołanych lotów dotyczy linii American Airlines i United Airlines.

Reakcja władz USA

Szef resortu transportu Sean Duffy zapowiedział w środę zmniejszenie ruchu lotniczego o 10 proc. Ograniczenia wprowadzane są jednak stopniowo i w piątek wynoszą 4 proc. W następnych dniach mają wzrosnąć. Minister nie wykluczył w piątek, że ograniczenia mogą sięgnąć 15 albo nawet 20 proc. To może kosztować linie lotnicze dziesiątki milionów dolarów – powiedział Duffy.

Przyczyny problemów - najdłuższy shutdown w historii USA

Ostrzegł też przed „masowym chaosem” wynikającym z niedoborów kadrowych. Tysiące pracowników federalnych – w tym kontrolerów lotów – pracują bez wynagrodzenia ze względu na trwający od 38 dni shutdown, najdłuższy w historii USA.

„Mój resort ma wiele obowiązków, ale zadaniem numerem jeden jest bezpieczeństwo. Nie chodzi o politykę, chodzi o ocenę danych i złagodzenie narastającego ryzyka w systemie, w którym kontrolerzy pracują bez wynagrodzenia” – oświadczył Duffy. Zapowiedział też, że zakończenie shutdownu nie spowoduje natychmiastowego przywrócenia normalnego funkcjonowania ruchu lotniczego.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)