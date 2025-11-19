Ambasador USA stawia Niemcy za wzór dla innych

Przemawiając na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Whitaker z zadowoleniem odnotował zwiększanie przez kraje europejskie wydatków zbrojeniowych. W odniesieniu do tego skupił się głównie na Niemczech, które „przejęły odpowiedzialność za przewodzenie w zakresie europejskiej obrony konwencjonalnej”.

Reklama

- Niemcy odegrały kluczową rolę w budowaniu konsensusu wokół 5-proc. poziomu inwestycji obronnych, do którego wszyscy zobowiązaliśmy się na szczycie NATO w Hadze. Przedstawiły także jasną, wieloletnią mapę drogową wypełnienia takiego zobowiązania względem NATO do 2029 roku, sześć lat przed uzgodnionym terminem, stanowiąc przykład dla pozostałych sojuszników - mówił Whitaker.

Jak dodał, potrzeba by „więcej sojuszników” poszło w ślady Berlina, „zarówno przy wzmacnianiu zdolności odstraszania w NATO, jak i przy wspieraniu Ukrainy”.

Wojna w Ukrainie i szanse na pokój

W ocenie ambasadora przy zakończeniu wojny w Ukrainie „jedyną realną drogą naprzód jest pokój oparty na wizji prezydenta Trumpa”.

- Prezydent Trump jasno stwierdził, że nasi sojusznicy z NATO muszą zrobić więcej, by wspierać obronę Ukrainy - zaznaczył Whitaker.

W tym kontekście mówił o zakupach sprzętu wojskowego dla Ukrainy w USA przez Niemcy. Dodał, że amunicja zakupiona w Stanach Zjednoczonych przez rząd w Berlinie w ramach tego mechanizmu została dostarczona Ukrainie.

- Czekam na dzień, w którym Niemcy przyjadą do Stanów Zjednoczonych i powiedzą «Jesteśmy gotowi przejąć stanowisko Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił Europy» (...) powiedział Whitaker. Uznał to za „cel aspiracyjny”.

Obecnie funkcję SACEUR pełni Amerykanin

Od początku NATO Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Europy (SACEUR) to wojskowy z USA. Obecnie głównodowodzącym połączonych sił zbrojnych NATO w Europie jest generał Alexus Grynkewich.

Whitaker odnotował, że w Europie istnieje przekonanie, iż „Stany Zjednoczone nie są zaangażowane”. - Tymczasem wciąż tu jesteśmy, jesteśmy obecni. Byłem pierwszym ambasadorem mianowanym przez (prezydenta Donalda) Trumpa i zatwierdzonym przez Senat USA - zauważył.

Wojskowy z USA wyraził obawę, że po ewentualnym zawieszeniu broni i pokoju w Ukrainie sojusznicy w NATO nie będą już inwestować w obronność tak jak obecnie. - To nie może mieć miejsca - przestrzegł.

W niemieckiej stolicy trwa dwudniowa Berlińska Konferencja Bezpieczeństwa. W tym roku krajem partnerskim jest Szwecja. Na konferencji ministrowie obrony Niemiec i Szwecji, Boris Pistorius i Pal Jonson, podpisali we wtorek list intencyjny w sprawie zacieśniania współpracy obronnej między obu państwami.

Z Berlina Mateusz Obremski