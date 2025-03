1 marca 2025 r. nastąpiła waloryzacja świadczeń emerytalnych, która obejmuje także niektóre dodatki do ekstra świadczenia. Jednym z nich jest specjalny dodatek do emerytury wypłacany z KRUS. Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ten rodzaj wsparcia finansowego obowiązuje od 2023 roku i co roku jest podwyższany zgodnie z wskaźnikiem waloryzacji. Tegoroczna waloryzacja wynosi 105,5 proc., co wpływa na wysokość wypłacanego dodatku.

Podstawą prawną do wypłaty dodatku jest ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Na mocy tej regulacji byłym sołtysom, którzy spełniają określone warunki, przysługuje comiesięczne wsparcie finansowe. Początkowa wysokość dodatku wynosiła 300 zł, jednak coroczna waloryzacja podnosi tę kwotę, dostosowując ją do sytuacji gospodarczej. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny, a otrzymywane diety różnią się w zależności od decyzji lokalnych rad gminnych, dlatego dodatek pełni funkcję rekompensaty za lata pracy na rzecz społeczności wiejskich.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych, w tym dodatku dla byłych sołtysów, odbywa się na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji opiera się na:

średniorocznym wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,

realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

Do końca lutego 2025 r. dodatek dla sołtysów wynosił 336,36 zł. Od 1 marca 2025 r., po waloryzacji o 5,5 proc., kwota ta wzrosła do 354,86 zł. Jest to raczej symboliczna podwyżka - emeryci dostaną jedynie ok. 18 zł więcej.

Od września 2024 r. zmieniono zasady przyznawania dodatku, co ułatwiło jego uzyskanie. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić następujące warunki:

pełnienie funkcji sołtysa przez minimum 7 lat ,

, osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

(60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), brak karalności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe związane z pełnieniem funkcji.

Nie ma wymogu ciągłości kadencji, co oznacza, że okresy pełnienia funkcji mogą być przerwane. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentacji potwierdzającej wymagany staż, może przedstawić pisemne oświadczenie potwierdzone przez co najmniej trzy osoby, które mieszkały w danym sołectwie w czasie jego kadencji.

Kto nie dostanie dodatku dla sołtysa?

Są sytuacje, kiedy pomimo spełnienia warunku wieku oraz warunku piastowania funkcji sołtysa przez minimum 7 lat, świadczenie pieniężne nie zostanie przyznane. Zgodnie z art. 1.4. ustawy z 26 maja 2023 r., dodatek nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przede wszystkim dodatku nie otrzymuje się z urzędu, od razu po przejściu na emeryturę. Jest on przyznawany wyłącznie na wniosek. Dodatek wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Aby go otrzymać, należy:

złożyć wypełniony wzór wniosku w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania,

w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania, dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji,

wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji, dołączyć oświadczenie o niekaralności.

Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, może przedstawić wspomniane wcześniej oświadczenie potwierdzone przez trzech mieszkańców sołectwa. Wzór wniosku jest dostępny na stronie KRUS. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Prezes KRUS w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym go złożono, a wypłata następuje do 15. dnia każdego miesiąca.

Według danych z lipca 2024 roku, około 32,5 tysiąca osób w Polsce otrzymywało dodatek emerytalny za pełnienie funkcji sołtysa. Liczba ta wzrosła z 31 457 świadczeń przyznanych do stycznia 2024 roku. Wzrost liczby beneficjentów wynikał z nowelizacji przepisów, które ułatwiły dostęp do tego świadczenia. Zmiany te obejmowały skrócenie wymaganego okresu pełnienia funkcji sołtysa z ośmiu do siedmiu lat oraz objęcie świadczeniem osób pełniących tę funkcję przed 1990 rokiem.

Ważne informacje o dodatku dla sołtysów

Dodatek dla byłych sołtysów to forma wsparcia finansowego dla osób, które przez lata działały na rzecz lokalnych społeczności. Od marca 2025 r. świadczenie wzrośnie do 354,86 zł w wyniku corocznej waloryzacji. Zasady przyznawania dodatku zostały uproszczone, co ułatwia jego uzyskanie. Warto pamiętać o wymogach formalnych i poprawnym składaniu dokumentów, aby uniknąć opóźnień w przyznaniu świadczenia.