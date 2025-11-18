Spotkanie Zełenskiego w Madrycie

„Ukraina jest zainteresowana partnerstwem obronnym z Hiszpanią” – napisał na portalu X Zełenski po spotkaniu z przedstawicielami hiszpańskich firm zbrojeniowych i ministrą obrony Margaritą Robles.

Prezydent wyraził zainteresowanie radarami, dronami i systemami do ich zwalczania, a także amunicją. Przed południem był również obecny w hiszpańskim parlamencie, gdzie przedstawił szefom obu izb Kortezów sytuację na froncie.

„Ukraina musi wzmocnić swoją obronę powietrzną” – podkreślił Zełenski na X.

Cytowany przez agencję Reutera hiszpański wiceminister spraw zagranicznych Diego Martinez Belio zapowiedział we wtorek, że jego kraj ogłosi „znaczący” pakiet pomocowy dla Kijowa, nie podano jednak szczegółów.

Zapowiedź pomocy ze strony Hiszpanii

W lutym rząd w Madrycie ogłosił przekazanie Ukrainie pakietu pomocy wojskowej o wartości 1 mld euro. Wcześniej Hiszpania dostarczyła Kijowowi czołgi Leopard, rakiety Patriot, systemy przeciwpancerne i amunicję.

We wtorek ukraiński prezydent spotka się również z królem Filipem VI i premierem Pedro Sanchezem; z szefem rządu ma rozmawiać m.in. o finansowania ukraińskiego sektora energetycznego oraz zamrożonych aktywach rosyjskich.

Przed podróżą do Hiszpanii Zełenski odwiedził w niedzielę Grecję, a w poniedziałek Francję. W Paryżu z prezydentem Emmanuelem Macronem podpisał list intencyjny w sprawie zakupu przez Ukrainę do 100 francuskich samolotów wojskowych Rafale.

Zełenski planuje udać się w środę do Turcji, gdzie będzie pracował nad wznowieniem wymiany jeńców z Rosją. Ma się tam spotkać ze specjalnym wysłannikiem USA ds. misji pokojowych Steve'em Witkoffem.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)