Orlen rozwija segment wodorowy. Nowa inwestycja powstaje w Szczecinie

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:35
Orlen rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Wartość inwestycji to 75 mln zł. Wydajność instalacji wyniesie tam około 90 kg na godzinę, co przy założeniu pracy instalacji z pełną mocą przez całą dobę, pozwoli osiągnąć w tym czasie ponad 2 tys. kg wodoru jakości automotive - podał koncern.

Wodór dla transportu

Informując we wtorek rozpoczynającej się budowie hubu w Szczecinie Orlen podkreślił, że generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została polska spółka Torpol Oil & Gas, a produkowany tam wodór będzie wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby stacji tankowania wodoru dla transportu publicznego oraz pojazdów osobowych i ciężarowych.

Orlen zaznaczył, że inwestycja o wartości 75 mln zł będzie ważnym elementem rozwijanej przez niego infrastruktury dla zeroemisyjnego transportu i gospodarki wodorowej w Polsce. Wydajność instalacji wyniesie tam około 90 kg wodoru na godzinę, co przy założeniu pracy instalacji z pełną wydajnością przez całą dobę, pozwoli osiągnąć w tym czasie wolumen na poziome 2160 kg wodoru jakości automotive - wyjaśnił koncern.

Wodór z OZE ruszy na przełomie 2027 i 2028 r.

Orlen podał jednocześnie, że hub w Szczecinie będzie produkował wodór wykorzystując energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa elektrolizera o mocy około 5 MW, magazynów wodoru oraz infrastruktury do załadunku i dystrybucji tego paliwa. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, hub rozpocznie działalność na przełomie 2027 i 2028 r.

„Rozwijamy infrastrukturę, która będzie fundamentem gospodarki wodorowej w Polsce i całym regionie” - wskazał dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru w Orlenie Grzegorz Jóźwiak, cytowany w komunikacie koncernu. Nawiązując do rozpoczynającej się budowy hubu w Szczecinie, zwrócił on uwagę, że dzięki połączeniu z europejskimi korytarzami transportowymi TEN-T oraz zapleczem logistycznym, miasto to ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu.

Neutralność emisyjna i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego

„To projekt, który wspiera nasze dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego. Przy rosnącym udziale polskich firm konsekwentnie budujemy pełny łańcuch wartości wodoru, od produkcji, przez magazynowanie, po dystrybucję i wykorzystanie w transporcie oraz przemyśle” – dodał Jóźwiak.

Orlen podkreślił, wybór spółki Torpol Oil & Gas na generalnego wykonawcę inwestycji wzmacnia udział krajowych firm w strategicznych inwestycjach energetycznych.

Trzecia fazy programu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland

Hub w Szczecinie, jak zaznaczył Orlen, powstanie w ramach trzeciej fazy programu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland”, który wspiera rozwój nisko i zeroemisyjnego transportu w Polsce oraz budowę infrastruktury dla paliw alternatywnych - na jej realizację już wcześniej koncern otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro z Unii Europejskiej.

Orlen podkreślił jednocześnie, że inwestycja w Szczecinie jest kolejnym etapem budowy przez koncern krajowej sieci hubów wodorowych - pierwszy powstał w Trzebini w listopadzie 2021 r. Orlen wspomniał także, że prowadzi również prace nad kolejnymi inwestycjami w źródła nisko i zeroemisyjnego wodoru m.in. w Płocku, gdzie powstanie instalacja zgazowania odpadów komunalnych Waste-to-Hydrgoen oraz we Włocławku i w Gdańsku, gdzie z kolei huby wodorowe będą oparte o technologię elektrolizy wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

„Rozwijana infrastruktura ma docelowo tworzyć spójny system produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru dla transportu i przemysłu w całej Polsce” - podkreślił koncern.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Źródło: PAP
