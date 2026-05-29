Gdańsk z nowym centrum logistyczno-magazynowym. Strategiczna lokalizacja dla obsługi regionu i Europy

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, wspiera on też transformację Pomorza w miejsce przyciągające nowoczesny biznes i inwestycje oparte na nowych technologiach.

Strategiczne położenie i nowoczesna infrastruktura

– Azymutalna Hub to dla nas najlepsze miejsce do przeprowadzenia dystrybucji od Skandynawii po Bałkany. Przewidujemy, że to miejsce będzie dalej rozwijane pomiędzy obiema obwodnicami Trójmiasta, z bliską dostępnością do portu, jak również świetną komunikacją dla biznesu i pracowników – mówi agencji Newseria Daniel Jaśkiewicz, prezes Grupy Klima-Therm, zajmującej się dystrybucją oraz produkcją urządzeń HVAC – systemów do ogrzewania, klimatyzowania i wentylowania pomieszczeń.

Nowy obiekt powstał niecały kilometr od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, 4 km od obwodnicy Trójmiasta i 21 km od Baltic Hub, czyli terminalu kontenerowego w Porcie Gdańsk. Magazyn o powierzchni operacyjnej ponad 21,4 tys. mkw. został zaprojektowany z myślą o rozwiązaniach HVAC i systemach OZE pochodzących z portfolio grupy. Został wyposażony w 50 bram dokowych.

Optymalizacja operacyjna i zielone standardy

– Hub Azymutalna zwiększa przepustowość Klima-Thermu cztero-, a nawet pięciokrotnie. Poprawia komfort pracy oraz dostępność doków dla kontenerów, które często docierają do nas także na drugiej i trzeciej zmianie. Dzięki temu możemy każdego dnia obsługiwać znacznie więcej wysyłek kontenerowych, samochodowych i paletowych​ – tłumaczy Daniel Jaśkiewicz.

Grupa dywersyfikuje źródła przychodów między krajowy segment projektów wielkopowierzchniowych, rozwiązań do zastosowań domowych oraz sieć zagranicznych dystrybutorów. Eksport odpowiada za prawie 40 proc. przychodów, więc sprawna logistyka pozostaje kluczowa dla rentowności biznesu. Nowy obiekt ma zwiększyć dostępność asortymentu i znacząco skrócić czas realizacji dostaw. Firma podkreśla, że to wzmocni jej odporność na sezonowość w branży i wahania popytu w ciągu roku. Zwraca także uwagę na ekologiczny i energooszczędny aspekt nowej inwestycji, wskazując, że elektryfikacja ogrzewnictwa dotyczy już nie tylko budownictwa mieszkaniowego, ale staje się nowym standardem dla nowoczesnej logistyki i przemysłu.

– Azymutalna Hub wiąże się ze wzrostem zatrudnienia o 30–40 pracowników, a sezonowo będzie ich nawet więcej. Zbudowaliśmy zaplecze, które pozwala nam bezpiecznie skalować działalność i sprawniej obsługiwać coraz większą liczbę zamówień z Polski oraz z rynków zagranicznych – zapowiada prezes Klima-Therm.

Skalowanie działalności i globalna ekspansja

Zwieńczeniem inwestycji będzie zakończenie drugiego etapu budowy, czyli części socjalno-biurowej. Docelowo będzie ona nową siedzibą grupy.

Klima-Therm w ciągu 30 lat swojej działalności z lokalnego operatora stała się międzynarodową grupą kilku powiązanych kapitałowo spółek o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Dziś realizuje działalność biznesową na rynku polskim, ale również m.in. w Skandynawii, krajach nadbałtyckich, Niemczech, a poza Europą także w Stanach Zjednoczonych. Jedno z centrów dystrybucyjnych firmy znajduje się w Partille koło Göteborga w Szwecji.

– Rozbudowujemy je o kolejne 3 tys. mkw. Otwieramy ponadto spółkę w Rumunii, gdzie będziemy dystrybuować produkty z wynajętych magazynów. Doświadczenia zarówno z Partille, jak i z Gdańska chcemy wykorzystać jako wzorzec dla dalszego rozwoju zaplecza logistycznego i dystrybucyjnego na rynkach zagranicznych – mówi Daniel Jaśkiewicz. – Klima-Therm posiada siedem spółek w sześciu krajach i rozwija się dynamicznie.

W 2020 roku obroty Grupy Klima-Therm wyniosły 438 mln zł, a w rekordowym 2022 roku sięgnęły 959 mln zł. Po okresie rynkowej korekty grupa wróciła na ścieżkę wzrostu – w 2025 roku osiągnęła 636 mln zł przychodów (+9 proc. r/r), a prognoza na 2026 rok zakłada dalszy wzrost do 734 mln zł, czyli o 15 proc. r/r.

Źródło: Newseria