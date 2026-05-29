Forsal logo

Gdańsk z nowym centrum logistyczno-magazynowym. Strategiczna lokalizacja dla obsługi regionu i Europy

Artykuł sponsorowany
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:00
Gdańsk z nowym centrum logistyczno-magazynowym. Strategiczna lokalizacja dla obsługi regionu i Europy / Daniel Jaśkiewicz, prezes zarządu, Klima-Therm
Gdańsk z nowym centrum logistyczno-magazynowym. Strategiczna lokalizacja dla obsługi regionu i Europy / Daniel Jaśkiewicz, prezes zarządu, Klima-Therm/fot. materiały prasowe
Nowy obiekt logistyczno-magazynowy uruchomiono w Gdańsku przy ul. Azymutalnej. Hub, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie lotniska i autostrady A1, rozszerza dotychczasową infrastrukturę magazynową Grupy Klima-Therm. Obiekt ma pozwolić m.in. na sprawniejszą kompletację i wysyłkę zamówień oraz nawet pięciokrotnie zwiększyć przepustowość operacyjną.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, wspiera on też transformację Pomorza w miejsce przyciągające nowoczesny biznes i inwestycje oparte na nowych technologiach.

Strategiczne położenie i nowoczesna infrastruktura

Azymutalna Hub to dla nas najlepsze miejsce do przeprowadzenia dystrybucji od Skandynawii po Bałkany. Przewidujemy, że to miejsce będzie dalej rozwijane pomiędzy obiema obwodnicami Trójmiasta, z bliską dostępnością do portu, jak również świetną komunikacją dla biznesu i pracowników – mówi agencji Newseria Daniel Jaśkiewicz, prezes Grupy Klima-Therm, zajmującej się dystrybucją oraz produkcją urządzeń HVAC – systemów do ogrzewania, klimatyzowania i wentylowania pomieszczeń.

 Nowy obiekt powstał niecały kilometr od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, 4 km od obwodnicy Trójmiasta i 21 km od Baltic Hub, czyli terminalu kontenerowego w Porcie Gdańsk. Magazyn o powierzchni operacyjnej ponad 21,4 tys. mkw. został zaprojektowany z myślą o rozwiązaniach HVAC i systemach OZE pochodzących z portfolio grupy. Został wyposażony w 50 bram dokowych.

Optymalizacja operacyjna i zielone standardy

Hub Azymutalna zwiększa przepustowość Klima-Thermu cztero-, a nawet pięciokrotnie. Poprawia komfort pracy oraz dostępność doków dla kontenerów, które często docierają do nas także na drugiej i trzeciej zmianie. Dzięki temu możemy każdego dnia obsługiwać znacznie więcej wysyłek kontenerowych, samochodowych i paletowych​ – tłumaczy Daniel Jaśkiewicz.

Grupa dywersyfikuje źródła przychodów między krajowy segment projektów wielkopowierzchniowych, rozwiązań do zastosowań domowych oraz sieć zagranicznych dystrybutorów. Eksport odpowiada za prawie 40 proc. przychodów, więc sprawna logistyka pozostaje kluczowa dla rentowności biznesu. Nowy obiekt ma zwiększyć dostępność asortymentu i znacząco skrócić czas realizacji dostaw. Firma podkreśla, że to wzmocni jej odporność na sezonowość w branży i wahania popytu w ciągu roku. Zwraca także uwagę na ekologiczny i energooszczędny aspekt nowej inwestycji, wskazując, że elektryfikacja ogrzewnictwa dotyczy już nie tylko budownictwa mieszkaniowego, ale staje się nowym standardem dla nowoczesnej logistyki i przemysłu.

Azymutalna Hub wiąże się ze wzrostem zatrudnienia o 30–40 pracowników, a sezonowo będzie ich nawet więcej. Zbudowaliśmy zaplecze, które pozwala nam bezpiecznie skalować działalność i sprawniej obsługiwać coraz większą liczbę zamówień z Polski oraz z rynków zagranicznych – zapowiada prezes Klima-Therm.

Skalowanie działalności i globalna ekspansja

Zwieńczeniem inwestycji będzie zakończenie drugiego etapu budowy, czyli części socjalno-biurowej. Docelowo będzie ona nową siedzibą grupy.

Klima-Therm w ciągu 30 lat swojej działalności z lokalnego operatora stała się międzynarodową grupą kilku powiązanych kapitałowo spółek o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Dziś realizuje działalność biznesową na rynku polskim, ale również m.in. w Skandynawii, krajach nadbałtyckich, Niemczech, a poza Europą także w Stanach Zjednoczonych. Jedno z centrów dystrybucyjnych firmy znajduje się w Partille koło Göteborga w Szwecji.

Rozbudowujemy je o kolejne 3 tys. mkw. Otwieramy ponadto spółkę w Rumunii, gdzie będziemy dystrybuować produkty z wynajętych magazynów. Doświadczenia zarówno z Partille, jak i z Gdańska chcemy wykorzystać jako wzorzec dla dalszego rozwoju zaplecza logistycznego i dystrybucyjnego na rynkach zagranicznych – mówi Daniel Jaśkiewicz. – Klima-Therm posiada siedem spółek w sześciu krajach i rozwija się dynamicznie.

W 2020 roku obroty Grupy Klima-Therm wyniosły 438 mln zł, a w rekordowym 2022 roku sięgnęły 959 mln zł. Po okresie rynkowej korekty grupa wróciła na ścieżkę wzrostu – w 2025 roku osiągnęła 636 mln zł przychodów (+9 proc. r/r), a prognoza na 2026 rok zakłada dalszy wzrost do 734 mln zł, czyli o 15 proc. r/r.

Źródło: Newseria

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: infrastrukturabiznesoptymalizacjaGdańsk
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj