Polska wysłała wojsko na Bornholm. Pierwsze takie manewry w historii

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 11:33
Na duńskiej wyspie Bornholm rozpoczęły się ćwiczenia „Baltic Shield” z udziałem polskich i duńskich żołnierzy. W ramach manewrów spadochroniarze z Polski przeprowadzają desant. Szkolenie obejmuje działania na lądzie, morzu i w powietrzu. Duńskie siły zbrojne podkreślają, że to kontynuacja większych ćwiczeń w regionie Bałtyku. Manewry potrwają do 14 maja.

Siły zbrojne Danii przekazały, że „ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym”.

Policja na Bornholmie zaapelowała do mieszkańców wyspy i turystów o „zachowanie spokoju, gdy spotkają polskich spadochroniarzy lub zobaczą pojazdy opancerzone”.

Do 14 maja wojsko będzie obecne w porcie w Roenne, pobliskim lotnisku oraz na strzelnicy Raghammer. Należy spodziewać się niskich przelotów samolotów wojskowych oraz dronów.

Nie ujawniono liczby żołnierzy oraz rodzaju jednostek. Według duńskiego dowództwa, „Baltic Shield” są kontynuacją większych szwedzkich ćwiczeń „Aurora 26”, polegających na obronie m.in. Gotlandii, drugiej po Bornholmie wyspie na Bałtyku o strategicznym znaczeniu.

Rząd Danii zapowiedział w ubiegłym roku utworzenie na Bornholmie, położonym 400 km od rosyjskiego obwodu królewieckiego, jednostki piechoty liczącej 500-900 żołnierzy. Dotychczas na wyspie stacjonowało około 200 wojskowych.

„Baltic Shield” są pierwszymi w historii bilateralnymi ćwiczeniami armii Polski i Danii. W ostatnich latach obydwa państwa konsekwentnie zacieśniają relacje na poziomie politycznym i wojskowym. W lutym 2024 roku ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Troels Lund Poulsen podpisali w Warszawie porozumienie o dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Nasz sojusz z Danią nigdy nie był tak silny jak dzisiaj – mówił wówczas szef polskiego MON-u. – Będziemy zbliżać swoje działania we wszystkich obszarach, które gwarantują bezpieczeństwo naszym krajom, ale też gwarantują bezpieczeństwo państwom wolnego świata, państwom Unii Europejskiej, państwom NATO – zapowiadał.

Źródło: PAP
