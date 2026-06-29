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Nowe paliwo z odpadów. Orlen testuje biopaliwa dla silników diesla

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:24
Nowe paliwo z odpadów. Orlen testuje biopaliwa dla silników diesla
Nowe paliwo z odpadów. Orlen testuje biopaliwa dla silników diesla/ShutterStock
Na stacji Orlenu w Bratysławie na Słowacji ruszyła pilotażowa sprzedaż biopaliwa HVO100 - podał w poniedziałek koncern. HVO100 to biopaliwo drugiej generacji, wytwarzane m.in. ze zużytych olejów roślinnych. Może być stosowane w większości silników wysokoprężnych, bez konieczności modyfikacji.

Kolejny krok do ograniczania emisji w transporcie

Informując w poniedziałek o pilotażowym uruchomieniu sprzedaży HVO100 na stacji Orlenu w Bratysławie koncern podkreślił, że jest to kolejny krok w realizacji jego strategii zakładającej ograniczanie emisji w transporcie i jednocześnie zwiększanie dostępności paliw alternatywnych.

Wcześniej sprzedaż HVO100 została wprowadzona na wybranych stacjach Orlenu w Austrii, Niemczech i Czechach.

Czym jest HVO100

Jest to biopaliwo II generacji, wytwarzane z surowców odnawialnych, jak zużyte oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce i odpady z przemysłu spożywczego. Może być ono stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych, będąc alternatywą dla tradycyjnego oleju napędowego.

Wiceprezes koncernu ds. consumer & products Marek Balawejder wyjaśnił, że wprowadzenie biopaliwa HVO100 na rynek słowacki i rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży w Bratysławie wpisuje się w budowę regionalnej oferty niskoemisyjnych paliw Orlenu.

„Chcemy w praktyce zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów i gotowość operacyjną sieci do dalszego skalowania tego rozwiązania” - zaznaczył Balawejder, cytowany w komunikacie koncernu. Zwrócił przy tym uwagę, że HVO100 jest przykładem paliwa, które może wspierać ograniczanie emisji w transporcie bez konieczności zmian po stronie użytkowników pojazdów z silnikiem diesla.

Zagraniczne aktywna Orlenu

Orlen działa na rynku słowackim od 2019 r., a obecnie pod jego marką funkcjonują tam 102. stacje paliw. Poza podstawową działalnością jego sieć rozwija tam ofertę usług pozapaliwowych, a także inwestuje w modernizację infrastruktury, obejmującą m.in. instalacje fotowoltaiczne, systemy odzysku ciepła oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii - w sumie to ponad 3,5 tys. placówek.

Koncern rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także segment petrochemiczny i energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: PKN OrlenSłowacjaGrupa Orlenbiopaliwa
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