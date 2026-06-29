Kolejny krok do ograniczania emisji w transporcie

Informując w poniedziałek o pilotażowym uruchomieniu sprzedaży HVO100 na stacji Orlenu w Bratysławie koncern podkreślił, że jest to kolejny krok w realizacji jego strategii zakładającej ograniczanie emisji w transporcie i jednocześnie zwiększanie dostępności paliw alternatywnych.

Wcześniej sprzedaż HVO100 została wprowadzona na wybranych stacjach Orlenu w Austrii, Niemczech i Czechach.

Czym jest HVO100

Jest to biopaliwo II generacji, wytwarzane z surowców odnawialnych, jak zużyte oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce i odpady z przemysłu spożywczego. Może być ono stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych, będąc alternatywą dla tradycyjnego oleju napędowego.

Wiceprezes koncernu ds. consumer & products Marek Balawejder wyjaśnił, że wprowadzenie biopaliwa HVO100 na rynek słowacki i rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży w Bratysławie wpisuje się w budowę regionalnej oferty niskoemisyjnych paliw Orlenu.

„Chcemy w praktyce zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów i gotowość operacyjną sieci do dalszego skalowania tego rozwiązania” - zaznaczył Balawejder, cytowany w komunikacie koncernu. Zwrócił przy tym uwagę, że HVO100 jest przykładem paliwa, które może wspierać ograniczanie emisji w transporcie bez konieczności zmian po stronie użytkowników pojazdów z silnikiem diesla.

Zagraniczne aktywna Orlenu

Orlen działa na rynku słowackim od 2019 r., a obecnie pod jego marką funkcjonują tam 102. stacje paliw. Poza podstawową działalnością jego sieć rozwija tam ofertę usług pozapaliwowych, a także inwestuje w modernizację infrastruktury, obejmującą m.in. instalacje fotowoltaiczne, systemy odzysku ciepła oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii - w sumie to ponad 3,5 tys. placówek.

Koncern rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także segment petrochemiczny i energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.