Strategiczna inwestycja w Polsce. Półprzewodniki i auta elektryczne w jednym projekcie

Polska wchodzi do gry o technologię przyszłości

Wymieniając ostatnie duże inwestycje na terenie Polski szef rządu powiedział, że „wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po wakacjach, jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconn, z partnerami z Tajwanu”.

- Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - zasygnalizował Tusk.

Polska będzie miała wyłączność na sprzedaż w Europie

Premier przed wtorkowym posiedzeniem rządu doprecyzował, że Polska będzie miała wyłączność na sprzedaż tych aut w Europie, a docelowo rocznie ma być produkowanych 400 tys. takich samochodów. Dodał, że pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej w 2029 roku.

Fabryka półprzewodników

- Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki - podsumował premier.

Na początku maja br. tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa ze spółką EMP. Z kolei 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę inwestycyjną EMP ws. finansowania projektu Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Finansowanie w wysokości 4,5 mld zł będzie pochodziło ze środków dłużnych KPO.

10 czerwca br. prezes EMP Poland Cyprian Gronkiewicz przekazał w Sejmie, że rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie w przedsięwzięciu Hubu Produkcyjno-Rozwojowego ElectroMobility Poland jest planowane na wiosnę 2027 r., przy założeniu podpisania umowy joint venture (JV) z tajwańskim partnerem jesienią br.

W przyszłości polski udział projektowy będzie na poziomie 70 proc.

Szef EMP mówił, że spółka Foxconna, Foxtron ma już opracowaną platformę i samochody, a wspólne JV, z większością udziałów po stronie polskiej, ma obejmować też kolejne generacje tych platform, rozwijanych przy coraz większym udziale prac rozwojowych w obrębie hubu EMP w Polsce. Druga generacja platformy ma mieć polski udział projektowy na poziomie 70 proc.

Gronkiewicz akcentował, że obecny projekt od poprzedniego odróżnia m.in. bezpośrednie zaangażowanie partnera technologicznego nie tylko przez licencje, technologie, transfer know-how, ale też „znaczący wkład kapitałowy”. Inwestycja ma być współfinansowana przez Foxconn, co zdaniem szefa EMP pokazuje, że inwestor z Tajwanu wierzy w przedsięwzięcie.

Trudna historia ElectroMobility

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, większość udziałów ma w niej Skarb Państwa. W projekt Izery zaangażowane były przedsiębiorstwa z Chin, ale harmonogram wielokrotnie modyfikowano i ostatecznie w pierwotnym kształcie nie został zrealizowany.

W czerwcu 2023 r. amerykański Intel zapowiedział, że chce zainwestować 4,6 mld dol. w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej miała pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy. O wycofaniu się z inwestycji Intel poinformował w lipcu 2025 r.

Tereny inwestycyjne w gminie Miękinia to obszary o powierzchni około 400 ha. z kompletną infrastrukturą. Teren był przygotowywany m.in. pod inwestycję Intela. W kwietniu br. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podała, że polska spółka Roltec zamierza zainwestować tam ok. 630 mln zł w budowę fabryki paneli fotowoltaicznych, a w zakładzie ma powstać co najmniej 200 miejsc pracy.

W listopadzie ub. roku, podczas wizyty tajwańskich przedsiębiorców, przedstawiciele samorządów Katowic, Łodzi i Wrocławia podpisali list intencyjny, sankcjonujący formalną współpracę miast w tzw. Polskim Trójkącie ICT. Trójkąt ten ma uzupełniać wyznaczony przez przedsiębiorców tajwańskich tzw. trójkąt półprzewodnikowy, oparty na Niemczech, Czechach oraz Polsce.

Koncepcja polskiego Trójkąta ICT (Information and Communication Technology) powstała wiosną 2025 r. po wizycie przedstawicieli tajwańskiej organizacji TEEMA (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association) w Polsce oraz publikacji raportu TEEMA rekomendującego inwestycje we Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.

Intencje strony tajwańskiej zostały wiosną 2025 r. sformułowane nie tylko werbalnie, ale też opublikowane przez organizację TEEMA, która zrzesza 3 tys. firm, w tym takich gigantów, jak Foxconn czy Acer.

TEEMA zarekomendowała wówczas swoim członkom Polskę jako priorytetowy kierunek ekspansji inwestycyjnej, z naciskiem na rozwój sektora półprzewodników oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Strona tajwańska potwierdziła to podczas polskiej misji gospodarczej na Tajwanie w czerwcu ub. roku.