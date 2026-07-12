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Autozapis do PPK w 2027 r. Nawet 5 mln pracowników może ponownie trafić do programu

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 06:00
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autozapis ppk/Shutterstock
Kolejny automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych odbędzie się w 2027 roku. Osoby, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w PPK, zostaną ponownie objęte wpłatami od 1 kwietnia, chyba że ponownie złożą deklarację rezygnacji.

Autozapis do PPK w 2027 roku. Kto zostanie ponownie zapisany?

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych pracodawcy co cztery lata ponownie zapisują do programu osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat. Najbliższy autozapis odbędzie się w 2027 r.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ponownym naliczaniu wpłat do końca lutego 2027 r. Jeżeli pracownik nadal nie będzie chciał oszczędzać w PPK, będzie musiał ponownie złożyć deklarację rezygnacji. W przeciwnym razie od 1 kwietnia 2027 r. pracodawca wznowi odprowadzanie wpłat do programu.

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Ile osób obejmie autozapis do PPK w 2027 r.?

Jak szacuje PFR Portal PPK, autozapis w 2027 r. może objąć około 5 mln pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania, ale są zatrudnieni w firmach prowadzących PPK.

– Szacujemy, że w firmach prowadzących PPK, które mają zawartą umowę o zarządzanie PPK i w których przynajmniej 1 pracownik jest uczestnikiem PPK, jest drugie tyle osób, czyli około 5 mln pracowników, którzy złożyli rezygnacje i których obejmie autozapis w 2027 r. – mówiła w grudniu 2025 r. w rozmowie z Igą Leszczyńską Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

Jak dodała, poza systemem pozostają również mikroprzedsiębiorcy, w których wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. To – według szacunków PFR Portal PPK – może oznaczać kolejne około 4 mln pracowników.

– Najważniejsze, żeby pracownicy wiedzieli, z czego rezygnują. Priorytetem dla mnie jest to, by świadomie podejmowali decyzję – podkreśliła.

Kto nie zostanie objęty autozapisem do PPK?

Ustawa przewiduje wyjątki. Automatyczny zapis nie obejmie osób, które przed 1 kwietnia 2027 r. ukończą 70 lat. Z kolei osoby, które ukończyły 55. rok życia, zostaną ponownie objęte wpłatami tylko wtedy, gdy same złożą odpowiedni wniosek do pracodawcy do końca lutego 2027 r.

Autozapis do PPK w 2027 r.: ważne terminy

  • do końca lutego 2027 r. – pracodawca informuje o autozapisie,
  • do końca marca 2027 r. – pracownik może ponownie złożyć deklarację rezygnacji,
  • od 1 kwietnia 2027 r. – pracodawca wznawia wpłaty do PPK.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: pracodawcaPPKoszczędzanie na emeryturętwoje finanse
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