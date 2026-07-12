Autozapis do PPK w 2027 roku. Kto zostanie ponownie zapisany?

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych pracodawcy co cztery lata ponownie zapisują do programu osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat. Najbliższy autozapis odbędzie się w 2027 r.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ponownym naliczaniu wpłat do końca lutego 2027 r. Jeżeli pracownik nadal nie będzie chciał oszczędzać w PPK, będzie musiał ponownie złożyć deklarację rezygnacji. W przeciwnym razie od 1 kwietnia 2027 r. pracodawca wznowi odprowadzanie wpłat do programu.

Ile osób obejmie autozapis do PPK w 2027 r.?

Jak szacuje PFR Portal PPK, autozapis w 2027 r. może objąć około 5 mln pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania, ale są zatrudnieni w firmach prowadzących PPK.

– Szacujemy, że w firmach prowadzących PPK, które mają zawartą umowę o zarządzanie PPK i w których przynajmniej 1 pracownik jest uczestnikiem PPK, jest drugie tyle osób, czyli około 5 mln pracowników, którzy złożyli rezygnacje i których obejmie autozapis w 2027 r. – mówiła w grudniu 2025 r. w rozmowie z Igą Leszczyńską Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

Jak dodała, poza systemem pozostają również mikroprzedsiębiorcy, w których wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK. To – według szacunków PFR Portal PPK – może oznaczać kolejne około 4 mln pracowników.

– Najważniejsze, żeby pracownicy wiedzieli, z czego rezygnują. Priorytetem dla mnie jest to, by świadomie podejmowali decyzję – podkreśliła.

Kto nie zostanie objęty autozapisem do PPK?

Ustawa przewiduje wyjątki. Automatyczny zapis nie obejmie osób, które przed 1 kwietnia 2027 r. ukończą 70 lat. Z kolei osoby, które ukończyły 55. rok życia, zostaną ponownie objęte wpłatami tylko wtedy, gdy same złożą odpowiedni wniosek do pracodawcy do końca lutego 2027 r.

Autozapis do PPK w 2027 r.: ważne terminy

do końca lutego 2027 r. – pracodawca informuje o autozapisie,

do końca marca 2027 r. – pracownik może ponownie złożyć deklarację rezygnacji,

od 1 kwietnia 2027 r. – pracodawca wznawia wpłaty do PPK.