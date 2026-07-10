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Będą zmiany w PPK 2026? Nie każdy wie, że ta decyzja może może oznaczać utratę dopłat od państwa

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:00
PPK zmiany 2026. Jedna decyzja może sprawić, że stracisz dopłaty od państwa i część pieniędzy od pracodawcy
PPK zmiany 2026. Jedna decyzja może sprawić, że stracisz dopłaty od państwa i część pieniędzy od pracodawcy/Shutterstock
Miliony Polaków odkładają pieniądze w Pracowniczych Planach Kapitałowych, ale wielu traktuje je jak dodatkowe konto oszczędnościowe. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że ten trend staje się coraz większym problemem. W efekcie pojawiły się propozycje zmian w PPK. Powód? Zbyt częste sięganie po zgromadzone środki jeszcze przed 60. rokiem życia może oznaczać wymierne straty.

PPK miało być zabezpieczeniem na emeryturę

Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że uczestnicy PPK coraz częściej korzystają z możliwości wcześniejszego zwrotu środków. Program miał pomagać w budowaniu kapitału na emeryturę, tymczasem dla wielu osób stał się źródłem pieniędzy na bieżące wydatki. To właśnie dlatego w 2026 roku, gdy przypada ustawowy przegląd funkcjonowania PPK, pojawiły się propozycje zmian mających zwiększyć atrakcyjność programu. Szczególnie że liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych rośnie. W 2026 roku już ponad 4,3 mln pracowników oszczędza w PPK.

Wcześniejsza wypłata z PPK oznacza straty

Pieniądze zgromadzone w PPK są dostępne praktycznie w każdej chwili. Nie każdy jednak zadaje sobie sprawę, że wcześniejszy zwrot środków wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Osoba, która zdecyduje się na wypłatę przed ukończeniem 60 lat, musi liczyć się z tym, że:

  • przepadną wszystkie dopłaty od państwa (powitalna i roczna - 240 zł),
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy trafi na konto emerytalne w ZUS,
  • od wypracowanych zarobków zostanie pobrany 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

To oznacza, że na konto uczestnika nie trafia cala zgromadzona kwota. Dlatego eksperci od dawna podkreślają, że wcześniejszy zwrot pieniędzy powinien być ostatecznością.

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PPK i OPZZ wprowadzają edukację finansową pracowników

PFR Portal PPK oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) nawiązały współpracę, której celem jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych wśród pracowników.

Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK podsumowuje - Zależy nam, aby wiedza o Pracowniczych Planach Kapitałowych była powszechnie dostępna, rzetelna i przedstawiona w przystępny sposób. Współpraca z OPZZ pozwala dotrzeć bezpośrednio do pracowników i pokazać, że długoterminowe oszczędzanie może być proste, a jednocześnie realnie wspierać budowanie bezpieczeństwa finansowego.

Celem inicjatywy jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat długoterminowego oszczędzania oraz budowania finansowego bezpieczeństwa na przyszłość. W ramach współpracy prowadzone będą działania edukacyjne, w tym bezpłatne szkolenia i materiały wyjaśniające zasady funkcjonowania PPK. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak działa program, kto finansuje wypłaty, jakie są zasady przystąpienia i rezygnacji oraz w jaki sposób można korzystać ze zgromadzonych środków. Organizatorzy podkreślają, że celem akcji jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat PPK, ale również wsparcie pracowników w podejmowaniu bardzo świadomych decyzji dotyczących swoich przyszłych finansów.

Na stronie mojeppk.pl opublikowano już dokładny harmonogram szkoleń online.

Po 60. roku życia zasady PPK są znacznie korzystniejsze

Eksperci przypominają, że największe korzyści daje pozostawienie pieniędzy w PPK do ukończenia 60 lat. Standardowo można wtedy:

  • wypłacić 25% środków jednorazowo,
  • pozostałe 75% otrzymywać w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Przy takim rozwiązaniu nie płaci się podatku od zysków kapitałowych.

KNF chce zmian. Co może się zmienić w PPK?

Na razie nie ma projektu, który odbierałby możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy. KNF przedstawiła natomiast propozycje, które mogłyby zachęcić do dłuższego oszczędzania. Wśród pomysłów pojawiają się m.in.:

  • skrócenie okresu ponownego autozapisu do programu co trzy, a nie co cztery lata,
  • zwiększenie limitów wpłat dodatkowych z 240 zł do 360 zł raz w roku,
  • większa elastyczność inwestowania środków.
  • autozapis pracowników po 55. roku życia (obecnie trzeba złożyć wniosek),

Na razie są to propozycje zgłoszone w ramach ustawowego przeglądu funkcjonowania PPK. Ostateczne decyzje będą należeć do ustawodawcy.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: PPKOPZZpracownicze plany kapitałoweKomisja Nadzoru Finansowego
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