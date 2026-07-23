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Spotkanie Ławrow-Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:19
Spotkanie Ławrow–Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają
Spotkanie Ławrow–Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają/Shutterstock
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow sprzeciwił się w czwartek podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio „dalszemu dozbrajaniu” Ukrainy. Amerykański dyplomata zadeklarował z kolei, że jego kraj chce zakończenia wojny, a polityka USA w kwestii dostaw broni nie ulegnie zmianie.

Kreml krytykuje sojuszników Kijowa

Rozmowy przedstawicieli władz obu krajów odbyły się w stolicy Filipin, Manili, w kuluarach szczytu regionalnej organizacji ASEAN.

Według komunikatu rosyjskiego MSZ Ławrow podczas półgodzinnej, zainicjowanej przez USA rozmowy przedstawił swemu amerykańskiemu odpowiednikowi „realną sytuację na linii frontu”. Mówił też o „niedopuszczalności dalszego dozbrajania reżimu w Kijowie” i skrytykował „destabilizującą” politykę państw europejskich, dążących - jak podkreśliło MSZ w Moskwie - do zadania Rosji „strategicznej klęski”.

Jednocześnie Ławrow twierdził, że Rosja jest gotowa do polityczno-dyplomatycznego uregulowania wojny przeciw Ukrainie w oparciu o propozycje ze spotkania przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, na Alasce w sierpniu ub.r.

Stanowisko USA jest niezmienne

Rubio, pytany na briefingu prasowym o żądania Moskwy dotyczące wstrzymania dostaw broni, odpowiedział, że amerykańskie stanowisko w tej sprawie „pozostaje bez zmian”, a uzbrojenie jest sprzedawane Kijowowi przez NATO w ramach inicjatywy PURL. – Chcemy porozumienia pokojowego, chcemy zakończenia wojny. Jesteśmy gotowi odegrać każdą pozytywną rolę, jaką możemy, by to osiągnąć – zaznaczył.

Konflikt w Ukrainie to głupia bezsensowna wojna

Sekretarz stanu USA podkreślił, że dyplomacja wymaga czasu i zaangażowania obu stron. Zwrócił uwagę na tragiczny bilans wojny, wskazując, że na froncie ginie nawet 5 tys. Rosjan tygodniowo. Cytując prezydenta USA Donalda Trumpa, Rubio określił konflikt mianem „głupiej (...) bezsensownej wojny”. Dodał, że priorytetem jego kraju jest, by „ludzie przestali ginąć”, a Ukraińcy mogli wrócić do kraju i go odbudować. Zapewnił, że Waszyngton utrzymuje stały kontakt z Kijowem. – Prawdopodobnie spotykaliśmy się z Ukraińcami znacznie częściej niż ze stroną rosyjską – podsumował.

Sytuację w Zatoce Perskiej

Dyplomaci omówili też inne tematy, w tym sytuację w Zatoce Perskiej i normalizację funkcjonowania misji dyplomatycznych. W rosyjskim komunikacie wspomniano też o zadowoleniu ze wznowienia kontaktów przez Roskosmos i NASA oraz zgodzie, że konieczne jest kontynuowanie roboczych kontaktów dwustronnych.

Czwartkowe rozmowy w kuluarach obrad ASEAN – organizacji polityczno-gospodarczej promującej wszechstronną współpracę zrzeszonych państw regionu – odbyły się blisko cztery i pół roku po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę. Negocjacje pokojowe między stronami od dawna pozostają w martwym punkcie.

Krzysztof Pawliszak

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: RosjaUSAwojna w UkrainieBliski Wschód
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