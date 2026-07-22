Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Wraca temat zakończenia wojny

Zełenski rozmawiał o systemach Patriot i współpracy z USA

Tego samego dnia w Kijowie Zełenski spotkał się z ambasadorem USA przy NATO Matthew Whitakerem. Prezydent Ukrainy przekazał, że omówił z nim ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej poprzez zwiększenie dostaw pocisków przechwytujących do systemów Patriot w ramach mechanizmu PURL.

Wśród tematów rozmowy było też dwustronne partnerstwo obronne USA–Ukraina, w tym decyzja prezydenta Trumpa dotyczącą udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot. Omówiono też porozumienie dotyczące dronów, nad którym obecnie pracują zespoły z obu krajów.

Mediacje USA w sprawie wojny w Ukrainie utknęły w martwym punkcie

Witkoff i Kushner byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi.

Przedstawiciel władz USA powiedział na początku lipca dziennikowi „New York Times”, że Witkoff i Kushner pozostają w niemal codziennym kontakcie z ukraińskimi i rosyjskimi urzędnikami oraz odbyli z nimi osobiste spotkania, o których nie informowano. Urzędnik dodał, że Kushner i Witkoff byliby gotowi udać się do Rosji i na Ukrainę, jeśli pojawiłaby się nowa kwestia wymagająca omówienia, ale nie chcą tam jechać „tylko, żeby zrobić sobie zdjęcie”.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

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