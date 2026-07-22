Malowanie ścian 2026 - cena za m². Ile kosztuje pomalowanie mieszkania 50 m²? Aktualny cennik usług malarskich

Czynniki wpływające na koszt malowania mieszkania

Malowanie ścian to kluczowy element odświeżania wnętrz. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych malarzy w 2026 roku, warto zapoznać się z aktualnymi cenami oraz czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt usługi. Koszt malowania ścian zależy od:

stanu podłoża - nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami,

- nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami, zakresu prac przygotowawczych - usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę,

- usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę, rodzaju i jakości użytych materiałów - wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity,

- wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity, lokalizacji - ceny usług w dużych miastach są wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

Malowanie ścian - cena za m2. Aktualny cennik usług malarskich 2026

Malowanie jednowarstwowe 9-20 zł/ m2 Malowanie dwukrotne 20-30 zł/ m2 Malowanie sufitów 20-35 zł/ m2 Malowanie dekoracyjne 40-140 zł/ m2 Gruntowanie ścian 6-14 zł/ m2 Szpachlowanie ubytków 12-18 zł/ m2 Usunięcie starej farby 10-29 zł/ m2 Tapetowanie 25-50 zł/ m2 Fototapeta 40-80 zł/ m2 Malowanie grzejników 27-30 za żebro Malowanie drzwi 100-250 zł/szt. Malowanie rur instalacyjnych 15-40 zł za mb

Ile kosztuje malowanie ścian w dużych i mniejszych miastach?

W dużych miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, stawki za malowanie ścian są wyższe nawet o 30%. Tu fachowcy są często mocno rozchwytywani i trzeba długo czekać. Na wsiach i w małych miastach znajdziemy tańszego malarza i nie trzeba tak długo czekać.

Ceny w największych miastach za malowanie ścian i sufitów:

Warszawa - 30-50 zł/m 2 ,

, Kraków - 25-35 zł/m 2 ,

, Wrocław - 25-35 zł/m 2 ,

, Poznań - 25-35 zł/m 2 ,

, Mniejsze miasta i wsie -17-25 zł/m2.

Trzeba pamiętać, że powyższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia, stanu powierzchni oraz wybranych materiałów. Zawsze warto skontaktować się z lokalnymi wykonawcami w celu uzyskania dokładnej wyceny.

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Malowanie ścian 2026 – przebieg i orientacyjne ceny

Aby efekt malowania był trwały i estetyczny, nie wystarczy tylko farba i wałek. Liczy się cały proces – od przygotowania ścian, przez zabezpieczenie pomieszczenia, aż po sprzątanie. Oto, ile kosztują poszczególne etapy:

Usuwanie starej farby i tapet:

Skrobanie starej farby: 10–29 zł/m²

Usuwanie tapet: 10–25 zł/m²

Zdrapywanie farby olejnej: 20–40 zł/m²

Mycie ścian i sufitów:

Mycie wodą z detergentem: 5–10 zł/m ²

² Odtłuszczanie ścian: 10–15 zł/m²

Czyszczenie z grzyba/pleśni: 15–30 zł/m²

Zabezpieczenie podłogi i mebli:

Oklejanie folią ochronną: 45–100 zł/pomieszczenie

Osłanianie mebli folią malarską: 35–80 zł/pomieszczenie

Gruntowanie ścian:

Gruntowanie zwykłe - 6–10 zł/m²

Gruntowanie głęboko penetrujące: 10–20 zł/m²

Naprawa ubytków:

Szpachlowanie niewielkich ubytków: 15–30 zł/m²

Pełne gładzenie ścian: 25–50 zł/m²

Sprzątanie po malowaniu:

Odkurzanie pyłu: 35–60 zł/pomieszczenie

Mycie podłóg i okien: 45–100 zł/pomieszczenie

Ile kosztuje malowanie mieszkania 50 m2?

Przykładowo mieszkanie 50 m2 ma zwykle około 140-170 m2 powierzchni ścian i sufitów do malowania. Stawki przy malowaniu dwukrotnym wynoszą od 20 do 30 zł za m2, a malowanie sufitów od 20 do 35 zł za m2. Przyjmijmy zatem zakres cenowy od 20 do 35 zł:

20 zł/m 2 - około 2800-3400 zł ,

- około , 25 zł/m 2 - około 3500-4250 zł ,

- około , 35 zł/m2 - około 4900-5950 zł.

Do kosztów robocizny trzeba doliczyć zakup materiałów: farby, gruntu oraz folii i taśm ochronnych.

Folia malarska i taśmy zwykle nie są dużym wydatkiem. Łącznie to około 120-300 zł, ale jeżeli wybierzemy lepszej jakości taśmy i grubsze folie możemy zapłacić nawet 300-500 zł.

Jeżeli chodzi o koszt farb to przy 170 m2 ścian i dwóch warstwach trzeba planować około 340 m2 powierzchni. To oznacza orientacyjnie 35-45 litrów farby, w zależności od wydajności i chłonności ścian. Koszt farby:

w wersji ekonomicznej to około 500-800 zł ,

, średnia półka - 900-1500 zł,

premium - 1500-2500 zł.

Razem materiały (farba+folie+taśmy):

około 1000-1800 zł (najczęstszy wariant przy dobrej farbie),

(najczęstszy wariant przy dobrej farbie), przy tańszych materiałach można zmieścić się w 700-1000 zł ,

, przy farbach premium koszt może przekroczyć 2000 zł.

Jeżeli ściany są w dobrym stanie i nie wymagają większych napraw, realny koszt całkowity malowania mieszkania 50 m² najczęściej wynosi około 3500-5000 zł.

Jednak jeżeli przed malowaniem trzeba szpachlować ubytki, gruntować ściany lub wykonywać inne prace przygotowawcze, koszt może wzrosnąć do 5000-7000 zł.

Dla przeciętnego mieszkania 50 m², które wymaga jedynie odświeżenia, przyjmuje się budżet około 4000 zł. To typowa kwota za malowanie wykonywane przez ekipę z materiałami średniej klasy.

Jak znaleźć dobrego fachowca do malowania ścian? Gdzie szukać?

Znalezienie dobrego fachowca do malowania ścian nie zawsze jest łatwe. W sezonie remontowym terminy bywają odległe, a ceny i jakość usług potrafią się bardzo różnić. Warto poświęcić chwilę na sprawdzenie wykonawcy przed podpisaniem umowy, ponieważ dobrze wykonane malowanie może wyglądać dobrze przez wiele lat. Gdzie szukać sprawdzonych fachowców?

Lokalne grupy na Facebooku - grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii.

- grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii. Portale ogłoszeniowe i usługowe OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl.

OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl. Wśród znajomych i sąsiadów - ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne

- ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne W marketach budowlanych - w tych największych czasem mają listę zaufanych wykonawców, z którymi współpracują.

Ile czeka się na dobrego fachowca?

W dużych miastach np. Warszawa, Kraków, Wrocław na polecanych malarzy często trzeba czekać 2–6 tygodni, zwłaszcza w sezonie (wiosna-lato). W mniejszych miejscowościach terminy bywają krótsze – od kilku dni do 2–3 tygodni.

W przypadku nagłych zleceń np. przed świętami, sprzedażą mieszkania zapłacimy więcej. Za „ekspresowe” terminy – nawet 20–30% drożej.