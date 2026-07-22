Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima

Ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 60,35 euro za MWh, wyżej o 1,2 proc. To blisko 4-miesięczne maksimum.

W ciągu 7 poprzednich sesji gaz zdrożał o 23 proc.

Na razie nie widać perspektyw na szybkie zakończenie działań wojennych na Bliskim Wschodzie i powrót do normalnych dostaw nośników energii z tego regionu, w tym gazu LNG.

Trump: Wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo”

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł we wtorek, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo” w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj.

Amerykański prezydent zapowiedział też reakcję USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone.

Tymczasem siły zbrojne USA przeprowadziły jedenastą z rzędu nocną serię uderzeń na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Celem uderzeń było dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz.

W Teheranie działała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa.

Czy Europa zdąży zgromadzić zapasy gazu?

W Europie tymczasem dominują obawy o to, czy Stary Kontynent będzie w stanie zgromadzić w swoich ogromnych magazynach gazu tyle paliwa, aby wystarczyło podczas zbliżającego się kolejnego sezonu grzewczego, gdy dostawy gazu z Bliskiego Wschodu - przez cieśninę Ormuz - pozostają obecnie mocno ograniczone.

„Europejski rynek gazu pozostaje obecnie w bardzo niepewnej sytuacji” - ocenił w TV Bloomberg Torgrim Reitan, dyrektor finansowy Equinor ASA.

„Nie ma pewności co do tego, w jaki sposób Europa »przywita« zimę” - dodał.

Reitan ocenił, że nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie otwarta i „wrócimy do normy”, nie sądzi, aby Europa osiągnęła docelowe poziomy zapasów gazu przed zimą.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. prognozują, że przedłużające się zakłócenia w dostawach LNG do Europy mogą tej zimy doprowadzić do skoku cen gazu powyżej 100 euro za MWh.