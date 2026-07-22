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Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:46
Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima
Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima/Shutterstock
Gaz w Europie ponownie drożeje. Inwestorzy obawiają się, że przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie opóźni wznowienie dostaw surowca z regionu, co podbija ceny na rynku, zaś część analityków ostrzega przed scenariuszem skoku cen gazu powyżej 100 euro za MWh.

Ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 60,35 euro za MWh, wyżej o 1,2 proc. To blisko 4-miesięczne maksimum.

W ciągu 7 poprzednich sesji gaz zdrożał o 23 proc.

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Na razie nie widać perspektyw na szybkie zakończenie działań wojennych na Bliskim Wschodzie i powrót do normalnych dostaw nośników energii z tego regionu, w tym gazu LNG.

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Prezydent USA Donald Trump ostrzegł we wtorek, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo” w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj.

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Amerykański prezydent zapowiedział też reakcję USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone.

Tymczasem siły zbrojne USA przeprowadziły jedenastą z rzędu nocną serię uderzeń na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Celem uderzeń było dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz.

W Teheranie działała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa.

Czy Europa zdąży zgromadzić zapasy gazu?

W Europie tymczasem dominują obawy o to, czy Stary Kontynent będzie w stanie zgromadzić w swoich ogromnych magazynach gazu tyle paliwa, aby wystarczyło podczas zbliżającego się kolejnego sezonu grzewczego, gdy dostawy gazu z Bliskiego Wschodu - przez cieśninę Ormuz - pozostają obecnie mocno ograniczone.

„Europejski rynek gazu pozostaje obecnie w bardzo niepewnej sytuacji” - ocenił w TV Bloomberg Torgrim Reitan, dyrektor finansowy Equinor ASA.

„Nie ma pewności co do tego, w jaki sposób Europa »przywita« zimę” - dodał.

Reitan ocenił, że nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie otwarta i „wrócimy do normy”, nie sądzi, aby Europa osiągnęła docelowe poziomy zapasów gazu przed zimą.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. prognozują, że przedłużające się zakłócenia w dostawach LNG do Europy mogą tej zimy doprowadzić do skoku cen gazu powyżej 100 euro za MWh.

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Źródło: Bloomberg
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Bliski Wschódgazceny gazuIran
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