Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia

Jak podaje środowy „DGP”, jej dymisji chce ponad 49 proc. respondentów, przeciwnego zdania jest zaledwie 18,9 proc. Kolejne 23,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 8,6 proc. deklaruje, że nie zna sprawy.

Kto chce odwołania Sobierańskiej-Grendy?

Najbardziej krytyczni wobec minister zdrowia są badani między 25. a 34. rokiem życia. Jej odwołania oczekuje 59,1 proc. z nich. Wśród respondentów do 24. roku życia za dymisją opowiada się 49,2 proc., a w grupie osób mających co najmniej 50 lat – 45,6 proc. Jeszcze mniejsze różnice widać w podziale według płci. Za odwołaniem Sobierańskiej-Grendy opowiada się 51,1 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet.

Podobny obraz przynosi podział według dochodów. Największe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie – odejścia minister zdrowia chce 56,6 proc. respondentów. Najniższy wynik, 46,5 proc., pojawia się w grupie osiągającej od 3001 do 5000 zł miesięcznie. Wśród badanych z dochodem do 3000 zł za odwołaniem minister opowiada się 46,6 proc., a wśród zarabiających powyżej 7000 zł – 48,2 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 14 i 15 lipca przez SW Research dla „DGP” na próbie 804 dorosłych Polaków.