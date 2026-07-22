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NBP przypomina jedną z najsłynniejszych monet II RP. Kosztuje 550 zł

oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 16:04
monety, zbieranie, segregator
Nowa moneta NBP już w sprzedaży/Shutterstock
We wtorek, 21 lipca 2026 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nową srebrną monetę kolekcjonerską "1 złoty II Rzeczypospolitej". Numizmat inspirowany historyczną monetą z 1929 r. kosztuje 550 zł, a jego nakład wynosi do 10 tys. egzemplarzy.

Narodowy Bank Polski rozszerzył serię "Historia monety polskiej" o kolejną emisję. Od 21 lipca 2026 r. kolekcjonerzy mogą kupić srebrną monetę "1 złoty II Rzeczypospolitej", nawiązującą do jednej z najbardziej rozpoznawalnych monet okresu międzywojennego.

1 złoty II Rzeczypospolitej
Historia monety polskiej – 1 złoty II Rzeczypospolitej, rewers

Nowa moneta NBP już w sprzedaży

Nowa moneta kolekcjonerska ma nominał 20 zł, została wykonana ze srebra próby 925, waży 28,28 g i ma średnicę 38,61 mm. Jej cena emisyjna wynosi 550 zł, a nakład został ograniczony do 10 tys. sztuk. Jak wynika z informacji NBP, monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w internetowym sklepie Kolekcjoner.

Co przedstawia nowa moneta NBP?

Nowa emisja została przygotowana na wzór monety 1 złoty z 1929 r., zaprojektowanej przez rzeźbiarza Mieczysława Kotarbińskiego. Autorką projektu współczesnej monety kolekcjonerskiej jest Dominika Karpińska-Kopiec.

Na rewersie znalazło się wierne odwzorowanie historycznej monety z napisem "1 ZŁOTY", otoczonym charakterystycznym ornamentem. Awers przedstawia historyczny wizerunek orła oraz współczesne elementy – godło Rzeczypospolitej Polskiej, rok emisji 2026 i nominał 20 zł. W tle umieszczono fragment portalu dawnej siedziby Banku Polskiego SA przy ul. Bielańskiej w Warszawie.

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Dlaczego wybrano właśnie 1 złoty II Rzeczypospolitej?

Moneta nawiązuje do reformy walutowej z 1924 r., kiedy markę polską zastąpił złoty. Była to pierwsza w historii Polski waluta podzielona na 100 groszy.

W 1929 r. do obiegu trafiła nowa moneta jednozłotowa wykonana z niklu, która szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych monet II Rzeczypospolitej. To właśnie jej wygląd odtworzono na nowej monecie kolekcjonerskiej NBP.

Kolejna moneta 1 września 2026 r.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez NBP, kolejna moneta pojawi się 1 września 2026 r. Wtedy też Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety o nominale 10 zł "Halina Konopacka – w służbie Ojczyźnie".

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Źródło: NBP
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: NBPwalutamonetamoneta kolekcjonerska
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