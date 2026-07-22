Narodowy Bank Polski rozszerzył serię "Historia monety polskiej" o kolejną emisję. Od 21 lipca 2026 r. kolekcjonerzy mogą kupić srebrną monetę "1 złoty II Rzeczypospolitej", nawiązującą do jednej z najbardziej rozpoznawalnych monet okresu międzywojennego.

Historia monety polskiej – 1 złoty II Rzeczypospolitej, rewers

Nowa moneta NBP już w sprzedaży

Nowa moneta kolekcjonerska ma nominał 20 zł, została wykonana ze srebra próby 925, waży 28,28 g i ma średnicę 38,61 mm. Jej cena emisyjna wynosi 550 zł, a nakład został ograniczony do 10 tys. sztuk. Jak wynika z informacji NBP, monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w internetowym sklepie Kolekcjoner.

Co przedstawia nowa moneta NBP?

Nowa emisja została przygotowana na wzór monety 1 złoty z 1929 r., zaprojektowanej przez rzeźbiarza Mieczysława Kotarbińskiego. Autorką projektu współczesnej monety kolekcjonerskiej jest Dominika Karpińska-Kopiec.

Na rewersie znalazło się wierne odwzorowanie historycznej monety z napisem "1 ZŁOTY", otoczonym charakterystycznym ornamentem. Awers przedstawia historyczny wizerunek orła oraz współczesne elementy – godło Rzeczypospolitej Polskiej, rok emisji 2026 i nominał 20 zł. W tle umieszczono fragment portalu dawnej siedziby Banku Polskiego SA przy ul. Bielańskiej w Warszawie.

Historia monety polskiej – 1 złoty II Rzeczypospolitej, 20 zł, awers

Dlaczego wybrano właśnie 1 złoty II Rzeczypospolitej?

Moneta nawiązuje do reformy walutowej z 1924 r., kiedy markę polską zastąpił złoty. Była to pierwsza w historii Polski waluta podzielona na 100 groszy.

W 1929 r. do obiegu trafiła nowa moneta jednozłotowa wykonana z niklu, która szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych monet II Rzeczypospolitej. To właśnie jej wygląd odtworzono na nowej monecie kolekcjonerskiej NBP.

Kolejna moneta 1 września 2026 r.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez NBP, kolejna moneta pojawi się 1 września 2026 r. Wtedy też Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety o nominale 10 zł "Halina Konopacka – w służbie Ojczyźnie".