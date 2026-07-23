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Nieruchomości komercyjne z potencjałem. Jak firmy wybierają lokalizacje pod rozwój biznesu?

Artykuł sponsorowany
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dzisiaj, 13:54
nieruchomości, biznes, firmy
Nieruchomości komercyjne z potencjałem. Jak firmy wybierają lokalizacje pod rozwój biznesu?/Materiały prasowe
Wybór lokalu, działki lub budynku dla firmy to decyzja, która może wspierać rozwój biznesu albo go ograniczać. O tym, jak przedsiębiorcy powinni analizować nieruchomości komercyjne i dlaczego cena nie powinna być jedynym kryterium, opowiada Karol Musiejewski, Ekspert ds. Sprzedaży Nieruchomości w Nieruchomościach Orange, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z gruntami i projektami inwestycyjnymi.

Dlaczego wybór nieruchomości komercyjnej jest strategiczną decyzją dla firmy?

Karol Musiejewski, Ekspert ds. Sprzedaży Nieruchomości
Karol Musiejewski, Ekspert ds. Sprzedaży Nieruchomości

Nieruchomość bardzo często wpływa na codzienne funkcjonowanie biznesu: na koszty operacyjne, dostępność dla klientów i pracowników, logistykę, a także na wizerunek marki. Dobrze dobrany lokal, działka lub budynek komercyjny może ułatwiać skalowanie działalności, wprowadzanie nowych usług czy rozwój zespołu. Źle dobrana nieruchomość może natomiast generować dodatkowe koszty, ograniczać dostępność lub wymuszać kolejne przeprowadzki. Dlatego na wybór warto patrzeć nie jak na pojedynczą transakcję, ale jak na element strategii rozwoju firmy.

Jakie kryteria lokalizacji firmy powinny analizować w pierwszej kolejności?

Najważniejsze jest dopasowanie lokalizacji do modelu działania przedsiębiorstwa. W przypadku usług liczą się widoczność, ekspozycja, ruch pieszy lub samochodowy oraz łatwy dojazd dla klientów. Dla firm logistycznych najważniejsze będą: bliskość głównych tras, możliwość obsługi dostaw i wygodny dostęp do drogi publicznej. Przy biurach z kolei duże znaczenie ma komunikacja dla pracowników, sąsiedztwo usług i dostępność parkingów. Nie ma jednej idealnej lokalizacji dla wszystkich. Dobra lokalizacja to taka, która odpowiada na konkretne potrzeby biznesu.

Na co zwrócić uwagę przy ocenie samego obiektu – lokalu, działki lub budynku?

Analiza powinna obejmować zarówno stan techniczny, jak i uwarunkowania formalne. W przypadku budynku warto sprawdzić układ pomieszczeń, możliwości przebudowy, stan instalacji, dostęp do mediów, dojazd, miejsca parkingowe i potencjalne ograniczenia konstrukcyjne. Przy działkach istotne będzie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo możliwość uzyskania warunków zabudowy. Nieruchomości komercyjne często wymagają oceny pod bardzo konkretną funkcję: biuro, handel, usługi, magazyn, placówkę medyczną czy edukacyjną. Dopiero wtedy można realnie ocenić, czy dana przestrzeń będzie pracować na biznes.

Czym jest potencjał nieruchomości komercyjnej i jak go rozpoznać?

Potencjał to nie tylko atrakcyjna cena za metr kwadratowy. To połączenie lokalizacji, parametrów technicznych, możliwości adaptacji, otoczenia rynkowego i pomysłu inwestora. Budynek, który na pierwszy rzut oka wymaga modernizacji, może mieć bardzo dobre położenie, elastyczny układ albo działkę, pozwalającą na zmianę funkcji. Właśnie dlatego warto analizować nieruchomość szerzej: nie tylko przez pryzmat jej obecnego stanu, ale także przez to, jaką wartość można z niej wydobyć po odpowiednim przygotowaniu.

Jaką radę dałby Pan firmie, która szuka nieruchomości pod dalszy rozwój?

Najpierw trzeba jasno określić cel biznesowy, a dopiero później szukać nieruchomości. Firma powinna wiedzieć, czy potrzebuje gotowego lokalu, działki pod inwestycję, budynku do adaptacji czy przestrzeni, która pozwoli łączyć kilka funkcji. Najlepsza nieruchomość to nie zawsze ta najtańsza albo największa. To ta, która wspiera model działania firmy dzisiaj i daje przestrzeń do rozwoju w przyszłości. Strategia powinna wyprzedzać wybór adresu.

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Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: nieruchomościbiznesfirmy
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