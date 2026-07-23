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Demograficzny alarm w Polsce. Ubyło 159 tys. mieszkańców, spada liczba urodzeń

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:52
Demograficzny alarm w Polsce. Ubyło 159 tys. mieszkańców, spada liczba urodzeń
Demograficzny alarm w Polsce. Ubyło 159 tys. mieszkańców, spada liczba urodzeń/Shutterstock
Liczba mieszkańców Polski nadal spada. Z najnowszych wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec czerwca 2026 r. ludność kraju wyniosła 37,243 mln osób. W ciągu roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 159 tys. osób. Demograficzny ubytek pogłębia się również za sprawą niskiej liczby urodzeń.

Liczba ludności Polski systematycznie maleje

Według danych GUS na koniec czerwca 2026 r. Polska liczyła 37 mln 243 tys. mieszkańców. To o około 159 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to kontynuację niekorzystnego trendu demograficznego obserwowanego w ostatnich latach.

W pierwszym półroczu 2026 r. tempo ubytku rzeczywistego ludności wyniosło minus 0,24 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 23 osoby na 10 tys. mieszkańców.

Coraz mniej dzieci przychodzi na świat

Jednym z głównych czynników wpływających na sytuację demograficzną pozostaje niska liczba urodzeń. Z danych GUS wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. w Polsce zarejestrowano około 115 tys. urodzeń żywych. To około 1 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Polskademografiapopulacjadzietność
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