Liczba ludności Polski systematycznie maleje

Według danych GUS na koniec czerwca 2026 r. Polska liczyła 37 mln 243 tys. mieszkańców. To o około 159 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to kontynuację niekorzystnego trendu demograficznego obserwowanego w ostatnich latach.

W pierwszym półroczu 2026 r. tempo ubytku rzeczywistego ludności wyniosło minus 0,24 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 23 osoby na 10 tys. mieszkańców.

Coraz mniej dzieci przychodzi na świat

Jednym z głównych czynników wpływających na sytuację demograficzną pozostaje niska liczba urodzeń. Z danych GUS wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. w Polsce zarejestrowano około 115 tys. urodzeń żywych. To około 1 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.